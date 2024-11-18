Александр Орловский — новости FFA и актуальные события мира криптовалют

Выборы в США состоялись, биткоин подорожал до 89 863,64 $ — цена главной криптовалюты достигла нового исторического максимума, а вместе с тем выросли в цене и другие монеты. Те, кто умеет анализировать рынок, сейчас получили огромный профит. Но и для тех, кто пока не умеет, не все потеряно. Если мечтаете ворваться в эту динамичную сферу, но не знаете, как не потеряться в потоке информации, следите за лидерами отрасли и учитесь у них. Эксперт Александр Орловский и его FFA всегда в центре событий. В этой статье мы расскажем о последних новостях, трендах и новых проектах.

Александр Орловский с создателем биржи Binance CZ фото

Главные события в Украине: самое интересное в FFA

Financial Freedom Academy продолжает активно развиваться, осень 2024 года стала особенно насыщенной для сообщества. Участники комьюнити приняли участие в денежных челленджах, а сама академия получила престижную награду.

Премия «Выбор страны»: признание лидера

Одним из самых ярких событий осени 2024 года для Financial Freedom Academy стало вручение престижной премии «Выбор страны» в номинации «Лучшее обучение криптовалютам». По итогам исследования опыта широкой аудитории и оценок экспертного жюри образовательные программы FFA, профессионализм и клиентоориентированность команды получили максимально высокие баллы. FFA с заметным отрывом обошла конкурентов, вклад академии в развитие криптосообщества в Украине назвали наиболее значимым. В интернете есть отзывы об Александре Орловском на различных площадках – вы также можете с ними ознакомиться.

Александр Орловский и его проект Financial Freedom Academy признаны лучшими в сфере обучения криптовалютам аналитическим центром «Выбор страны»

Александр Орловский, прокомментировал это событие так: «Это большая честь для всей нашей команды. Получение такой престижной награды подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и предоставляем нашим студентам действительно ценные знания и инструменты для достижения финансовой свободы. Премия «Выбор страны» — не просто награда. Это признание лидерства FFA в своей области. Это вдохновляет нас на дальнейшее развитие и совершенствование наших курсов. Будем продолжать создавать новые возможности для наших студентов и помогать им достигать своих целей».

Челленджи для студентов FFA: практика и результаты

Помимо получения престижной награды, команда FFA запустила два масштабных челленджа для своих студентов:

Челлендж по заработку без вложений. Участники 14 дней осваивали различные инструменты для заработка без первоначальных инвестиций. По итогам челленджа более 200 человек достигли финала, а четверо победителей разделили призовой фонд в 500 долларов. Общий заработок участников превысил 100 000 гривен.

Трейдинговый челлендж. Целью этого челленджа было помочь участникам преодолеть страх перед торговлей на фьючерсах. Члены комьюнити завели субсчета и пополнили их на 100 долларов, выставили ограничения и приступили к заключению сделок под контролем кураторов. Это была прекрасная возможность отточить свои навыки в безопасной среде. По итогам челленджа были определены три победителя, которые показали впечатляющие результаты — рост депозита на 203%, 99% и 82%. Они также получили денежные призы от организаторов.

Челлендж для студентов FFA по заработку на криптовалюте без вложений

Почему челленджи так важны? Это не просто соревнования, это эффективный инструмент для обучения и мотивации, элемент геймификации. Они позволяют участникам:

применить полученные знания на практике;

развить навыки принятия решений и управления рисками;

повысить уверенность в своих силах;

получить ценный опыт и новые знания.

Челленджи стали отличной площадкой для общения и обмена опытом между участниками.

Запуск полугодового курса для подростков

В ноябре Financial Freedom Academy представляет инновационную программу, специально разработанную для подростков, стремящихся освоить мир финансов и технологий. FFA Teens — это не просто курс по криптовалюте, это комплексное развитие личности, которое поможет молодым людям стать уверенными в себе, финансово грамотными и готовыми к вызовам современного мира.

Александр Орловский проводит презентацию программы FFA Teens на конференции

Что отличает FFA Teens?

Комплексный подход. Программа охватывает финансовую грамотность, тайм-менеджмент, лидерство, критическое мышление и умение работать в команде, а также другие важные темы.

Практическая направленность. Теоретические знания подкрепляются практическими заданиями и проектами. Подростки учатся применять полученные знания в безопасной среде.

Индивидуальный подход. Каждый участник программы получает персонального ментора, который помогает ему достичь поставленных целей и отвечает на все вопросы.

Сообщество единомышленников. FFA Teens — это сообщество, где подростки могут общаться, делиться опытом и вдохновлять друг друга.

Программа является дополнением к классическому образованию и помогает молодым людям понять основы финансов и инвестиций, развить предпринимательское мышление и приобрести навыки, необходимые для успешной карьеры.

Александр Орловский проводит обучение по инвестициям и финансам для подростков

Международные конференции и ивенты, в которых участвуют Александр Орловский и FFA

Главное на международной арене: осенью Александр Орловский посетил Binance Blockchain Week и Crypto Content Creator Campus от Bybit, а члены комьюнити FFA показали себя на мировом трейдерском турнире.

Конференция Binance Blockchain Week 2024

Ежегодная конференция Binance Blockchain Week — одно из самых ожидаемых событий в мире криптовалют, состоялось в Дубае. Со сцены выступили лидеры индустрии, обсуждали будущие тенденции криптовалют, блокчейна и новые инвестиционные возможности. Александр Орловский тоже получил приглашение. Эксперт прокомментировал: «Хоть торговле я предпочитаю Bybit, на крипто конференцию Binance было грех не зайти, это масштабно». Среди участников конференции был и создатель Binance — Чанпэн Чжао (CZ), который известен как второй по популярности человек в криптоиндустрии после Виталика Бутерина и самый богатый криптоинвестор. Состояние Чжао оценивают в более чем 30 миллиардов долларов, а в моменты максимума на рынке суммы на его счетах доходили до 100 миллиардов. Особое внимание на конференции уделили мему PEPE, любимому мему Александра Орловского.

Александр Орловский на Binance Blockchain Week 2024

Справка: Мем PEPE, известный как «Pepe the Frog», изначально был популярным интернет-мемом, созданным художником Мэттом Фьюри. С момента своего появления в 2005 году этот персонаж стал символом множества интернет-культур и движений. В криптомире PEPE получил особое внимание благодаря запуску одноименных мем-токенов, которые созданы, чтобы быстро привлекать внимание инвесторов и играть на популярности мемов.

Мем-токены, такие как PEPE, олицетворяют собой феномен спекулятивного спроса и способности криптовалютной аудитории поддерживать тренды, которые создают как реальную ценность, так и элемент веселья. Несмотря на свою шутливую природу, подобные активы часто показывают неожиданный рост, демонстрируя, как быстро может изменяться ситуация на рынке криптовалют.

Участие в Binance Blockchain Week позволило FFA расширить свои связи и получить ценную информацию о последних трендах. Александр Орловский отметил, что полученные на конференции знания будут использованы для дальнейшего развития академии FFA и повышения качества образовательных программ.

Александр Орловский на ежегодной конференции Binance Blockchain Week фото

Мировой трейдерский турнир от Bybit

Мировой трейдерский турнир от Bybit — это престижное международное соревнование, в котором участвуют трейдеры со всего мира. Главная цель турнира в 2024 году — выявить лучших из лучших в трейдинге и дать им возможность продемонстрировать свои умения в командных и индивидуальных состязаниях в торговле деривативами и спотовой торговле. Призовые фонды могут достигать миллионов долларов, что делает участие особенно привлекательным. Активность стимулирует трейдеров совершенствовать стратегии, управлять рисками и добиваться высокой прибыльности. Кроме призов за лучшие результаты, предлагаются дополнительные бонусы, награды и специальные мероприятия для участников.

Результаты FFA на WSOT 2024 – мировой трейдерский турнир от Bybit

Команда Financial Freedom Academy (FFA) активно принимает участие в Мировом трейдерском турнире от Bybit и показала выдающиеся результаты. В текущем году FFA заняла первое место среди команд из Украины, подтвердив профессионализм своих участников и их лидерские позиции в области криптотрейдинга. Этот успех подчеркивает высокий уровень подготовки трейдеров, обучающихся в сообществе под руководством Александра Орловского и команды опытных наставников.





Crypto Content Creator Campus от Bybit

CCCC от Bybit — глобальная образовательная инициатива, направленная на поддержку и развитие криптоинфлюенсеров. Мероприятие ориентировано на повышение профессионализма участников. Программа включает мастер-классы, лекции, дискуссии и практические занятия, где рассматриваются передовые методы и инструменты для улучшения навыков в создании цифрового контента.

Александр Орловский на конференции от Bybit Crypto Content Creator Campus фото

Одним из участников на этом мероприятии стал Александр Орловский. Его участие в CCCC подчеркнуло не только высокий статус FFA, но и вклад в развитие криптокультуры. Во время своего выступления эксперт поделился своим опытом построения успешной карьеры и создания образовательных программ, которые помогли тысячам людей по всему миру (количество выпускников FFA уже достигло 20 тысяч).

Александр Орловский выиграли премию от Bybit за участие в конкурсе «Визионер креативщик»

Александр Орловский акцентировал внимание на важности качественного контента: информативного, аналитического и прикладного. Он отметил, что в условиях роста конкуренции и постоянного развития технологий, криптоинфлюенсерам необходимо идти в ногу со временем, обучаться и применять новые подходы для создания материалов, которые привлекут внимание, вызовут доверие у аудитории, а главное, принесут пользу. Слушатели отметили, что примеры из практики FFA действительно вдохновляющие.