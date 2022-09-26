Анальные смазки и со вкусом: в чем особенности применения?

В интимной жизни с любимым партнером стоит попробовать многое, но нужно быть к этому готовым, причем, как женщине, так и мужчине. Анальный секс способен подарить острые невероятные ощущения, но для него необходима анальная смазка, которая обеспечит комфорт и безопасность. Перед выбором следует подробнее ознакомиться с этим уникальным продуктом.

В чем особенности анальных смазок?

Главным назначением анальной смазки является устранение сухости и обеспечение комфорта и наслаждения от глубокого проникновения. Она обладает антибактериальными свойствами и имеет безопасный состав, поэтому не вызывает аллергических реакций.

При этом ее можно использовать с презервативами и секс-игрушками. Максимальное скольжение и невероятные эмоции гарантированы, которые обязательно закончатся феерическим оргазмом.

В известном интернет-магазине NO TABOO представлен огромный ассортимент секс-игрушек, лубрикантов и смазок, костюмов для ролевых игр, вибраторов и других оригинальных товаров для секса.

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К отличительным особенностям смазок для анального секса относят следующее:

обезболивание;

максимальное скольжение;

антибактериальные свойства;

заживление микротрещин;

устранение раздражений;

гарантированный яркий оргазм;

защита от венерических заболеваний и др.

К анальному сексу следует подготовиться, только в этом случае он подарит приятные эмоции. Во-первых, нужно согласие обоих партнеров. Во-вторых, нужно очистить кишечник и анальный проход.

В-третьих, это покупка смазки и секс-игрушки, что обеспечит комфорт, безопасность и удовольствие. Плавные и медленные движения с достаточным увлажнением гарантируют незабываемый оргазм обоим.

Как выбрать анальную смазку со вкусом?

Популярностью пользуются анальные смазки со вкусом, представленные в широком ассортименте. Это лубрикант на водной основе с приятными вкусовыми качествами и безопасным составом.

Это могут быть фруктовые или освежающие вкусы, например, клубника, банан, вишня, тропические фрукты и т.д. Каждый сможет выбрать для себя любимый фрукт и наслаждаться приятным вечером с партнером.

Выбирая смазку со вкусом, следует обратить внимание на вкус, объем упаковки, надежность производителя, безопасность состава, основа и др. Гелевый лубрикант стоит попробовать хотя бы раз, для получения новых сексуальных приятных эмоций.

После первого применения вряд ли кто-то откажется от того, чтобы попробовать его снова. Ведь это не только приятно, но и удобно, комфортно, безопасно. Покупать такие интимные товары лучше в проверенном магазине, который готов предоставить гарантии и имеет достаточный опыт.