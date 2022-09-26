Лабораторная диагностика и методы исследования

Для правильной постановки диагноза есть много разных факторов, но проведение анализов и исследований в лаборатории является одним из самых важных критериев. Точность анализов часто позволяет узнать подробности о болезни и повлиять на лечение. Именно поэтому сдать анализы в Адонис можно в самой новой лаборатории с высококлассным оборудованием и получить результаты очень быстро.

Методы исследования в лаборатории

С помощью проведения лабораторной диагностики можно узнать данные по таким направлениям:

вирусология;

иммунология;

паразитология;

клиническая диагностика в лаборатории (анализы на биохимию, общеклинические исследования);

микробиология;

бактериология и другие.

Благодаря использованию таких методов можно:

четко установить диагноз;

провести мониторинг развития болезни или продвижения лечения на разных этапах;

выявить вид возбудителя болезни, если есть несколько похожих по симптомам вариантов;

понять насколько эффективны применяемые терапевтические методы.

На данный момент лаборатория предлагает проведение больше тысячи разных анализов на патогены. При сходстве симптомов у разных людей могут быть абсолютно противоположные по лечению болезни, поэтому лабораторные методы позволяют точно определить заболевание. Конечно, в большинстве случаев требуется комплексная диагностика организма, но лабораторные методы в ней все равно крайне важны.

Виды исследований в лаборатории

Таких исследований есть очень большое количество, некоторые из них:

общий анализ крови – из него можно узнать многое абсолютно для разных диагнозов;

общий анализ мочи – второй по частоте назначения анализ, тоже весьма информативен, используется чаще при подозрении на мочеполовую болезнь;

гистология – используют при подозрении на раковое образование;

анализ кала – используют при выявлении и лечении болезней желудка, кишечника, печени и других органов;

цитология – используется для обнаружения новообразований;

исследования на гормоны – при подозрениях на болезнь со сбоем гормонального фона;

анализ на микробиологию – при выявлении в организме патогенов;

исследование по направлению иммунологии – для тех, у кого есть проблемы с системой дыхания, при аллергических реакциях или наличии новообразований;

диагностика болезней инфекционного характера;

исследование предрасположенности генетически к определенным болезням.

Весь спектр таких анализов есть в клинике “Adonis”.

Преимущества лабораторной диагностики в “Адонис”

В этом частном медицинском центре лабораторная диагностика имеет такие плюсы:

используются материалы, которые имеют сертификат;

проводят диагностику опытные квалифицированные специалисты;

можно сдать все, что нужно за один раз и никуда далеко не ходить;

анализ проводит клиника в здании своей же лаборатории, что делает процесс быстрым;

можно выбрать удобное для себя расположение клиники;

запись возможна по телефону.