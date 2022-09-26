Лабораторная диагностика и методы исследования
Для правильной постановки диагноза есть много разных факторов, но проведение анализов и исследований в лаборатории является одним из самых важных критериев. Точность анализов часто позволяет узнать подробности о болезни и повлиять на лечение. Именно поэтому сдать анализы в Адонис можно в самой новой лаборатории с высококлассным оборудованием и получить результаты очень быстро.
Методы исследования в лаборатории
С помощью проведения лабораторной диагностики можно узнать данные по таким направлениям:
- вирусология;
- иммунология;
- паразитология;
- клиническая диагностика в лаборатории (анализы на биохимию, общеклинические исследования);
- микробиология;
- бактериология и другие.
Благодаря использованию таких методов можно:
- четко установить диагноз;
- провести мониторинг развития болезни или продвижения лечения на разных этапах;
- выявить вид возбудителя болезни, если есть несколько похожих по симптомам вариантов;
- понять насколько эффективны применяемые терапевтические методы.
На данный момент лаборатория предлагает проведение больше тысячи разных анализов на патогены. При сходстве симптомов у разных людей могут быть абсолютно противоположные по лечению болезни, поэтому лабораторные методы позволяют точно определить заболевание. Конечно, в большинстве случаев требуется комплексная диагностика организма, но лабораторные методы в ней все равно крайне важны.
Виды исследований в лаборатории
Таких исследований есть очень большое количество, некоторые из них:
- общий анализ крови – из него можно узнать многое абсолютно для разных диагнозов;
- общий анализ мочи – второй по частоте назначения анализ, тоже весьма информативен, используется чаще при подозрении на мочеполовую болезнь;
- гистология – используют при подозрении на раковое образование;
- анализ кала – используют при выявлении и лечении болезней желудка, кишечника, печени и других органов;
- цитология – используется для обнаружения новообразований;
- исследования на гормоны – при подозрениях на болезнь со сбоем гормонального фона;
- анализ на микробиологию – при выявлении в организме патогенов;
- исследование по направлению иммунологии – для тех, у кого есть проблемы с системой дыхания, при аллергических реакциях или наличии новообразований;
- диагностика болезней инфекционного характера;
- исследование предрасположенности генетически к определенным болезням.
Весь спектр таких анализов есть в клинике “Adonis”.
Преимущества лабораторной диагностики в “Адонис”
В этом частном медицинском центре лабораторная диагностика имеет такие плюсы:
- используются материалы, которые имеют сертификат;
- проводят диагностику опытные квалифицированные специалисты;
- можно сдать все, что нужно за один раз и никуда далеко не ходить;
- анализ проводит клиника в здании своей же лаборатории, что делает процесс быстрым;
- можно выбрать удобное для себя расположение клиники;
- запись возможна по телефону.