Арт-терапія, як спосіб встановлення психологічної рівноваги

Зовнішні чинники, що погіршують наш стан

Пандемія привела до порушення звичного ритму життя. Діти перестали ходити в садок і школу, а багато дорослих також залишилися вдома та працюють віддалено. Порушення традиційного розпорядку в поєднанні з потоком негативної інформації, призводить до того, що навіть ті, хто встиг зберігати спокій у складних ситуаціях почав відчувати занепокоєння й тривогу. Показовими є дані опитування, проведеного Міжнародним союзом професійних футболістів з 16 березня по 22 квітня. У ньому взяли участь 462 жінки та 602 чоловіки з 16 країн. Всі вони займаються футболом і брали участь в змаганнях різного рівня.

Опитування показало, що у багатьох спортсменів присутні ознаки різних психологічних проблем. Найчастіше це невпевненість в завтрашньому дні. Підсумки анкетування – число футболістів, які перебувають в депресії, в порівнянні з попередніми місяцями, зросла у два рази. Характерно, що жінки психологічно постраждали більше. Так 22% з них знаходяться в депресії, а 18% відчувають підвищену тривожність. У чоловіків ці показники становлять відповідно 13 і 16%.

У ситуації, що склалася важливо знайти способи, які допоможуть хоча б на якийсь час зняти напругу, відволіктися від негативу, зосередитися на приємному занятті, яке допомагає розслабитися. Заклики заспокоїтися абсолютно марні.

Шукаємо розраду у творчості

Пробуємо прийняти цю ситуацію та своє відношення до неї, а також важливо обмежити потік негативної інформації, яку ви отримуєте. Обмежте перегляд і читання новин до 15 хвилин в день. Направте свою енергію на виконання домашніх справ, а також корисною буде арт-терапія. Вперше цей метод використовував британський художник Адріан Хілл. У 1938 році він проходив курс лікування в санаторії й зауважив, що малювання сприяє поліпшенню його стану, а значить прискорює одужання. Уже через рік терапія стала елементом санаторного лікування.

Подібне заняття сьогодні широко використовується психологами, оскільки воно не має вікових обмежень і протипоказань. Застосовуються різні методи – малювання, ліплення, плетіння, складання колажів, написання казок, спів, фотографія. Один з найпростіших способів – це картини за номерами. У набір входять:

контурний пронумерований малюнок на бавовняному полотні (рідше на щільному папері), який закріплений на дерев’яному підрамнику;

декілька пензлів;

акрилові фарби на водній основі, поміщені в місткості з номерами;

інструкція по виконанню;

спеціальні кріплення для підвішування.

Замовити картину за номерами зі швидкою доставкою в будь-який регіон країни можна перейшовши за посиланням https://panama.ua/categorys/427090/. Подібне заняття не вимагає спеціальних навичок і умінь. Готовий малюнок здатний підвищити вашу самооцінку та впевненість в собі, а сам процес нормалізує психоемоційний фон, дозволяє відволіктися від тривожних думок. Особливою перевагою є можливість підібрати картину різної тематики – пейзаж, натюрморт, абстракція, тваринний світ, зображення архітектурних споруд, портрет.

Арт-терапія – це захопливий, корисний процес, який за допомогою різних методів допомагає:

знизити рівень тривожності й конфліктності;

відчути себе в безпеці;

зменшити прояви стресу;

поліпшити свої відносини з членами сім’ї;

висловлювати певні почуття та переживання;

отримувати насолоду від простих занять.

Звичайно, арт-терапія не є панацеєю від усіх проблем. Вона не здатна вилікувати минулі травми або повністю усунути глибокі емоційні порушення, але їй під силу мобілізувати внутрішні ресурси й відкрити шлях до емоційного зростання та реабілітації.