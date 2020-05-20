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Тернопільський педагогічний ліцей шукає спортивні таланти

Irena 0 Views Прокоментуй!

У Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю оголошується набір футболістів та спортсменів, які закінчили 9-10 клас.

У спеціалізовані футбольні групи інтернатного типу для навчання та тренування. Інтренатні класи забезпечуються харчуванням, проживанням, спортивною формою. Кращі випускники запрошуються в ФК «Тернопіль», поповнюють лави студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка та виступають у чемпіонаті України та області серед юніорів. З командою працюють досвідчені тренери.

Інші види спорту.

Набираються учні для навчання, які закінчили 9-10 клас.

Зараховуються на конкурсній основі, які склали випробування з фізичної підготовки та тести з біології.

Відбір буде проводитись на стадіоні ТНПУ ім. В. Гнатюка о 9:30 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10.

Дата проведення:                                                       Контактні телефони:

Футбол:                                                                       097-866-15-73

І тур – 23.06.2019 р. (вівторок)                                   096-060-40-56

ІІ тур – 25.06.2019 р. (четвер)                                    (0352) 54-11-65

Інші види спорту:                                                     

І тур – 24.06.2019 р. (середа)                                       Сайт: pedlicey.te.ua

 

Тести до вступу у ліцей

Жонглювання: нога  – 50 разів і більше,  голова  – 10 разів і більше

Удари на дальність: 40 метрів і більше

Стрибок з місця: 220 см і більше

Біг: 60 метрів і більше

Двохстороння гра

P.S.: На фото вихованець педагогічного ліцею Андрій Різник, нині – нападник тернопільської “Ниви”.

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