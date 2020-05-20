Тернопільський педагогічний ліцей шукає спортивні таланти
У Тернопільський педагогічний ліцей спортивного профілю оголошується набір футболістів та спортсменів, які закінчили 9-10 клас.
У спеціалізовані футбольні групи інтернатного типу для навчання та тренування. Інтренатні класи забезпечуються харчуванням, проживанням, спортивною формою. Кращі випускники запрошуються в ФК «Тернопіль», поповнюють лави студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка та виступають у чемпіонаті України та області серед юніорів. З командою працюють досвідчені тренери.
Інші види спорту.
Набираються учні для навчання, які закінчили 9-10 клас.
Зараховуються на конкурсній основі, які склали випробування з фізичної підготовки та тести з біології.
Відбір буде проводитись на стадіоні ТНПУ ім. В. Гнатюка о 9:30 год. за адресою м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10.
Дата проведення: Контактні телефони:
Футбол: 097-866-15-73
І тур – 23.06.2019 р. (вівторок) 096-060-40-56
ІІ тур – 25.06.2019 р. (четвер) (0352) 54-11-65
Інші види спорту:
І тур – 24.06.2019 р. (середа) Сайт: pedlicey.te.ua
Тести до вступу у ліцей
Жонглювання: нога – 50 разів і більше, голова – 10 разів і більше
Удари на дальність: 40 метрів і більше
Стрибок з місця: 220 см і більше
Біг: 60 метрів і більше
Двохстороння гра
P.S.: На фото вихованець педагогічного ліцею Андрій Різник, нині – нападник тернопільської “Ниви”.