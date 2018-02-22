На дорогах області триває ліквідація аварійної ямковості

Погодні умови дозволяють дорожникам виконувати роботи з усунення аварійної ямковості.

Так, з початку тижня на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області підрядна організація ТзОВ «Техно-Буд-Центр» ліквідувала 2 580 метрів квадратних ямковості. Побачити ремонтні бригади можна на міжнародних та національних трасах у напрямках Тернопіль – Підволочиськ, Тернопіль – Кременець та Тернопіль – Івано-Франківськ.

Дорожні бригади Тернопільського облавтодору задіяні на дорогах Тернопіль – Ланівці (Чернихівці – обхід Збаража), Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (Тернопіль – Заліщики).

При ліквідації аварійної ямковості шляховики використовують холодні асфальтобетонні суміші з додаванням спеціальних добавок, які дозволяють працювати у холодну пору року та при низьких температурах. За якістю матеріалів слідкують працівники лабораторії, а за якістю виконаних робіт – спеціалісти з відділу контролю Служби доріг.

«Вчасна ліквідація аварійної ямковості дозволяє попередити утворення вибоїн та подальше руйнування дорожнього покриття. А основне – забезпечити безпечний рух транспорту та зменшити аварійність на автошляхах області» – коментує керівник Служби автомобільних доріг області Богдан Юлик.

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