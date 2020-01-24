Артрокол: лекарство, которое снимает боль в мышцах

Людям, которые испытывают боли в мышцах и суставах, получив травмы и повреждения, лучше всего пользоваться гелем артрокол. Приобрести его можно в интернет-магазине «Аптека НЦ».

Показатели фармакодинамики

Препарат Артрокол состоит из действующего вещества кетопрофена, относящегося к группе НПВП. С помощью оказанных анальгезирующего и противовоспалительного действий происходит стабилизация мембран лизосомального типа и торможение во время миграции макрофагов. Характеризуется такими активностями, как анальгезирующая и противовоспалительная, причем – в обоих (ранней и поздней) стадиях, вызванных воспалительной реакцией. Затормаживает тромбоцитную агрегацию.

Показатели фармакокинетики

Если говорить о местном применении, то действия котопрофена следующие: абсорбирование из кожи, локальное проникновение в ткани, которые воспалены, а также длительное поддержание в них терапевтической концентрации. Стоит также сказать о незначительной абсорбции системной циркуляции, проходящей медленно.

Применение

Берется полоска геля, которую наносят тонким слоем на пораженный участок тела. Такие действия необходимо повторять несколько раз в сутки, осторожно втирая, пока все не впитается. Количество геля определяется тем, насколько большой участок поражен. Важно вымыть руки после того, как состоялось применение препарата.

Артрокол неплохо сочетается с формами лекарственного характера, имеющими кетопрофен (капсулами, таблетками, суппозиториями ректальными). Главное, чтобы за сутки доза кетопрофена не превышала 200 миллиграмм. Причем, не важно, какая при этом лекарственная форма применения. Насколько продолжительным должен быть курс – определяется индивидуально. Но не дольше 10 суток.

Кому противопоказан

Среди противопоказаний препарата следует выделить следующие:

1. Реакции гиперчувствительного типа, к которым относят аллергический ринит или крапивницу, гиперчувствителен к любом из веществ вспомогательной группы.

2. В анамнезе присутствуют кожные проявления аллергии, если применяются кетопрофен, фенофибрат, тиапрофеновая кислота, блокаторы ультрафиолетовых лучей, или же парфюмерные средства.

3. Присутствие в анемнезе фотосенсиболизации, влияние света от солнца, такого, как лучи косвенного характера и облучение в солярии ультрафиолетом. Данная процедура запрещена во время лечения и еще 2 недели после.