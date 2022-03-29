Asana for Education – вдале рішення для дистанційного навчання

За останні роки сфера освіти зазнала значних трансформацій і швидко адаптувалася до нових реалій роботи.

Через карантинні і інші обмеження проведення очних занять в класах та аудиторіях стало неможливим, і на допомогу вчителям прийшли digital-технології та інструменти. Одним із вдалих рішень стало використання платформи управління роботою Asana для організації навчання. За допомогою цього інструменту, впровадженням якого займається компанія Cloudfresh, вчителі отримали можливість чітко дотримуватися затверджених освітніх програм, контролювати ефективність педагогічних заходів та організовувати процес навчання без прив’язки до конкретної локації.

Ведення освітнього процесу з використанням платформи Asana

Велика перевага цієї технології полягає в тому, що для її застосування в бізнес-процесах або у навчанні немає жодних обмежень. Абсолютно будь-який навчальний заклад, який має у своєму розпорядженні необхідні комп’ютерні потужності, може використовувати програму для дистанційного навчання. Впровадження платформи управління роботою Asana для навчання дозволяє вирішувати такі завдання:

Чітке планування. Програма дає можливість планувати навчальний процес відповідно до актуальних вимог Міністерства освіти та контролювати виконання планів на всіх етапах. Організація роботи працівників всіх рівнях. Програмне забезпечення дозволяє ставити конкретні завдання перед кожним педагогом та навчальним закладом у цілому. Моніторинг ефективності. Завдяки системі моніторингу керівники можуть визначати ефективність працівників, стежити за результатами тих чи інших заходів, отримувати актуальну інформацію про успішність учнів.

Таким чином, застосування платформи управління роботою Asana спрощує комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу, дозволяє впорядкувати дистанційне навчання та вести його відповідно до навчальних планів, моніторити результати всієї команди загалом та кожного викладача окремо. Що стосується учнів, то і для них платформа відкриває нові можливості для комфортного навчання. Використовуючи програму, студенти можуть самостійно планувати виконання завдань, розподіляти навчальне навантаження, стежити за своїм прогресом.

Для впровадження платформи управління роботою Asana для навчання вам потрібна допомога професіоналів. Звертайтеся до компанії Cloudfresh та отримайте кваліфіковану допомогу у виборі тарифу, установці та налаштуванні програмного продукту.