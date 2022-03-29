Тернопільська обласна рада відправила гуманітарний вантаж до Ірпеня
Вчора на звернення Ірпінської міської ради Тернопільська обласна рада відправила вантажний бус із гуманітарною допомогою.
Про повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
У вантажі – 92 ящики з продуктами харчування, 18 ящиків із засобами особистої гігієни, 8 ящиків медикаментів, 35 кариматів, теплих покривал, спальників, а також 7 ящиків із дитячим харчуванням і підгузники для дітей. Все це вже прямує до жителів Ірпеня.
— Дякуємо водіям волонтерам, які приїхали до Тернополя з Ірпеня. Бажаємо Вам щасливої дороги! Нехай береже Вас Господь! Тернопіль — разом з Ірпенем, — каже Михайло Головко.