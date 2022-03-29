15:02 | 29.03.2022
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Головні 

Тернопільська обласна рада відправила гуманітарний вантаж до Ірпеня

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Вчора на звернення Ірпінської міської ради Тернопільська обласна рада відправила вантажний бус із гуманітарною допомогою.
 
Про повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
 
У вантажі – 92 ящики з продуктами харчування, 18 ящиків із засобами особистої гігієни, 8 ящиків медикаментів, 35 кариматів, теплих покривал, спальників, а також 7 ящиків із дитячим харчуванням і підгузники для дітей. Все це вже прямує до жителів Ірпеня.
 
— Дякуємо водіям волонтерам, які приїхали до Тернополя з Ірпеня. Бажаємо Вам щасливої дороги! Нехай береже Вас Господь! Тернопіль — разом з Ірпенем, — каже Михайло Головко.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *