Бетвіннер казино: реєстрація на сайті, додаток, депозити, бонуси та промокоди

Бетвіннер – короткий огляд онлайн казино України

Betwinner Casino – відносно новий сайт з азартними іграми, який з 2018 року встиг стати популярним серед гравців в Україні. Швидке зростання популярності азартного закладу пояснюється тим, що цей бренд надає всі необхідні функції, які так полюбляють шанувальники гемблінгу.

Офіційний сайт Betwinner

Зайшовши на веб-ресурс, вас відразу ж охопить приємна оку колірна гама, що комбінує теплий зелений відтінок із білим та жовтим. Відтінки начебто підкреслюють футбольну тематику, однак це не означає, що окрім футболу тут немає жодних розваг.

Навігація на сайті не надто складна. Тут на видному місці відображаються усі основні розділи та банери, які інформують про актуальні бонуси. Хоча головну сторінку можна було б зробити трохи простіше. На ній занадто багато елементів та меню, через що дизайн виглядає застарілим. Зараз під час створення веб-ресурсів дотримуються мінімалізму.

Зручний офіційний сайт пропонує велику різноманітність ігрових автоматів від ліцензованих провайдерів, доступні українським бетторам способи оплати та чудові акції, що дозволяють отримати більше досвіду на слотах за менших витрат і збільшують шанси на прибуток. Ось що робить Betwinner чудовим веб-сайтом для ігор казино.

Реєстрація у Betwinner

Перейшовши на веб-ресурс, ви знайдете кнопку “Реєстрація” із зеленим текстом та жовтим фоном у верхнього правому куті головної сторінки. Процедура створення акаунту дуже проста:

На сторінці реєстрації заповніть поля з необхідними даними та натисніть кнопку «Реєстрація»; Система запропонує вам 100-відсотковий депозитний бонус. Ви можете або зробити депозит, або пропустити цю частину; Вам буде надано можливість зв’язати свій обліковий запис із телефоном; Потім вас запитають, чи ви хочете брати участь у бонусних пропозиціях сайту. Робіть вибір залежно від того, чи розраховуватимете ви на бонуси чи ні; Збережіть ім’я користувача та пароль.

Після успішної реєстрації гравець отримує доступ до особистого кабінету, де може вносити депозит і запускати ігрові автомати на реальні гроші.

Верифікація

Хоча BetWinner не змушує підтверджувати свій рахунок одразу ж після реєстрації, вам все ж доведеться це зробити, коли захочете вивести свій перший виграш. Підтвердження ігрового рахунку передбачає перевірку інформації, зазначеної у профілі облікового запису. Щоб підтвердити всі особисті дані, потрібно буде надати фото документів, що підтверджують особу – паспорт або водійські права.

Також слід просканувати або сфотографувати лицьову сторону вашої кредитної картки з першими та останніми чотирма цифрами її номера. І ще потрібно підтвердити адресу, наприклад, за допомогою рахунку за комунальні послуги, кредитної картки чи виписки із банку. Переконайтеся, що ваші документи є законними та актуальними.

Мобільний додаток Betwinner

Онлайн казино має функціональну мобільну програму, доступну як для користувачів Android, так і для iOS. Програму Бетвіннер скачати на Андроїд можна з офіційного сайту. А для iOS софт доступний у App Store. Незалежно від того, де ви знаходитесь: удома, на природі або в дорозі, азартний майданчик завжди у вас під рукою.

Способи оплати

Поповнити свій рахунок на сайті Betwinner Casino дуже просто. Оператор дає гравцям змогу здійснювати транзакції в Україні за допомогою карток національних банків та прямими банківськими переказами. Щоб поповнити рахунок, натисніть кнопку «Внести» у верхній частині сторінки. Далі ви побачите список платіжних сервісів, доступних для гравців з України:

Банківські картки Visa та MasterCard;

Інтернет-банкінг Приват24;

Банківський переказ.

Натисніть кнопку «Приєднатися зараз», щоб створити рахунок на Betwinner і зробити свій перший депозит.

Бонусна програма

Онлайн казино Бетвіннер своїм клієнтам часто пропонує цікаві акції. Щоб отримувати вигідні бонуси, можна використовувати промокоди. Вони поділяються на кілька різновидів залежно від їх застосування:

Збільшений вітальний бонус для нових клієнтів;

Ексклюзивні подарунки для іменинників;

Бонуси, які збільшують виграші або надають бетторам нові можливості.

На офіційному сайті Betwinner ви не знайдете промокоди. Вони публікуються на інформаційних ресурсах-партнерах закладу.