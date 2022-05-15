На саміті у Португалії Михайло Головко розповів про звірства, які вчиняють рашисти в Україні

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь в режимі онлайн у роботі саміту «European Regions for Smart Communities», який проходить у Португалії з 9 по 14 травня в рамках проекту програми ЄС «Горизонт» (Н2020).

Він висловив учасникам саміту слова вдячності за допомогу Україні. Під час свого виступу Михайло Головко розповів про ситуацію на Сході та Півдні нашої країни, де тривають активні бойові дії. А також про життя громад та відновлення після окупації територій Київської, Чернігівської й Сумської областей, і звірства, які там вчиняли окупанти.

Очільник Тернопільщини наголосив, що через бомбардування та обстріли російських військ в Україні зруйновано або пошкоджено понад 1100 закладів освіти. Не в кожній державі світу взагалі є стільки освітніх об’єктів, скільки в Україні зруйновано за менш, ніж три місяці повномасштабної війни. Постраждали лікарні, інфраструктурні об’єкти, підприємства та житлові будинки.

– Російське вторгнення повністю зруйнувало звичайні економічні відносини. Тільки перший аналіз втрат дав суму приблизно у 550 мільярдів доларів збитків. росія заблокувала наші порти в Чорному та Азовському морях. Це значно знизило український експорт, зокрема, аграрної продукції. Через нестачу українського продовольства на світовому ринку вже відчувається початок кризи. Нещодавній звіт Всесвітньої продовольчої програми ООН показав, що зростання цін на продукти харчування цього року призведе до голоду приблизно 47-ми мільйонів людей у 81-ій країні світу. Без української пшениці, кукурудзи, рослинної олії та інших товарів це завершиться не просто фізичною нестачею їжі в багатьох країнах Африки та Азії, але й політичною нестабільністю і, можливо, новою міграційною кризою, – зазначив Михайло Головко.

Він підкреслив, що український президент та уряд роблять все можливе, щоб налагодити експорт української продукції.

– Україна почала посівну кампанію в цьому році — настільки, наскільки це можливо. Але ніхто не може бути впевнений в тому, що продовольчу безпеку вдасться гарантувати, поки війна росії на нашій землі триває. Припинити війну зараз і звільнити територію України від російських загарбників — це єдиний надійний шлях, щоб зупинити розгортання продовольчої кризи в світі, – наголосив Михайло Головко.

Окрім того, він зупинився на діяльності Тернопільської обласної ради в час війни.

– Працівники наших комунальних закладів активно займаються волонтерською діяльністю, допомагають українським воїнам та внутрішньо переміщеним особам, яких на Тернопільщину прибуло вже близько 100 000 осіб. Третина депутатів Тернопільської обласної ради — захищають Україну. Розповів про роботу виробництв, які переїхали на Тернопільщину з регіонів, де велися бойові дії. Принагідно звернувся до представників європейського бізнесу та запевнив, що наша область готова до співпраці та інвестицій. Ще раз дякую за запрошення долучитися до роботи саміту та можливість виступити від імені органів місцевого самоврядування, які зараз докладають всіх зусиль для того, щоб разом перемогти ворога, співорганізаторам саміту — Європейському комітету регіонів European Committee, Європейському цифровому SME альянсу European Digital SME Alliance. Особливі слова вдячності голові організаційного комітету — пану Маркусу Антоніу Ногейра, координатору офісу Алентежу у Брюсселі, директору інноваційної консалтингової компанії IrRADIARE, відомому координатору проектів ЄС у галузі бізнесу, освіти та місцевого самоврядування, – зазначив Михайло Головко.