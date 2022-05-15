У громаді на Тернопільщині не проголосували за вихід з московського патріархату

У Великих Загайцях Кременецького району на Тернопільщині не вистачило голосів для виходу парафії з московського патріархату. В селі на зборах організували таємне голосування. Участь у ньому взяли 698 жителів. Про це розповіла Суспільному член ініціативної групи щодо переходу в Православну церкву України Галина Пурдик.

За її словами, за приєднання до ПЦУ проголосували 344 людини, проти – 342. Дванадцять бюлетенів визнали недійсними. Щоби вийти з московського патріархату, потрібна згода двох третіх від усіх парафіян.

Фото: Інна Дахнюк Церква Воздвиження Чесного Хреста у Великих Загайцях

“Наше село було найбільшим у колишньому Шумському районі. І на всіх жителів є лише одна церква Воздвиження Чесного Хреста. Вона дерев’яна, їй уже 350 років. Досі парафія належала до московського патріархату. З початком повномасштабної війни частина односельців захотіла перейти до Православної церкви України. На жаль, позитивно вирішити цього питання не вдалося”, – розповіла жінка.

Фото: Інна Дахнюк Отець Тарас Магора

На зборах вирішили правити у храмі почергово.

“Ми будемо реєструвати свою парафію ПЦУ. Поки що відправи будуть відбуватися почергово. Священника маємо. Це – отець Тарас Магора. Він – родом із Сокальського району на Львівщині. Був військовим капеланом, займається волонтерством. Просимо і вимагаємо від депутатів Верховної ради України прийняти закон про заборону московського патріархату на території нашої держави. Сподіваємося на позитивне вирішення цих складних релігійних проблем”, – сказала Галина Пурдик.

Суспільне