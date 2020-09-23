Протягом багатьох років геморой і тріщини прямої кишки вважаються настільки делікатною проблемою, що люди неохоче звертаються за допомогою до лікаря, а в деяких окремих випадках взагалі не звертаються ніколи.

Дуже часто, коли пацієнт уже вирішив зайнятися лікування делікатної проблеми, лікарі пропонують як один з найефективніших способів – операцію.

На сьогоднішній день медицина не стоїть на місці, а йде в ногу з часом, і ідеальним доказом тому є проктологія. Існує велика кількість методів лікування геморою в тому числі і безопераційні методики.

Безопераційні методи лікування геморою:

Лікування гемороїдальних вузлів за допомогою латексних кілець

За основу даного методу береться те, що на «ніжку», яка постачає кров у вузол, спеціальним апаратом накладаються латексні кільця, після цього припиняється кровопостачання вузла, він муміфікується і через 10-14 діб відторгається і виводиться з організму природним шляхом.

Високочастотна інфрачервона коагуляція

В даному методі використовується теплова енергія, що викликає склероз судин.

Лікувальний ефект досягається шляхом коагуляції спеціальним приладом вен, що живлять гемороїдальних вузол, внаслідок чого приплив крові до нього різко скорочується і він як би «спадає», повертаючись до свого початкового стану.

Лазерне лікування геморою

Призначається при другого і третього ступеня захворювання. Також лазер може застосовуватися і на перших стадіях захворювання, з метою перешкоджати подальшому розвитку хвороби. Крім того, лазером швидко і ефективно видаляють внутрішні і зовнішні вузли, незалежно від глибини їх залягання.

Також при супутніх кровотечах може застосовуватися видалення геморою лазером.

Радіохірургічні методи лікування геморою

При використанні приладу “Сургітрон” застосовується нетравматичний метод розрізу і коагуляції м’яких тканин без фізичного тиску, що виключає неприємні наслідки. Загоєння відбувається досить швидко, післяопераційного болю немає, шрами відсутні. Процедура лікування з “Сургітрон” нетривала за часом і виконується без анестезії.

Всі перераховані методики ефективні і безболісні, так як лікування виконується на рівні (в прямій кишці), де відсутні больові рецептори.

Всі маніпуляції проводяться в амбулаторних умовах, недовго і після їх виконання пацієнт вільно йде і займається своїми справами.

Тривалість лікування визначається ступенем геморою. Тому при появі перших симптомів не відкладайте візит до фахівця, а приходьте якомога швидше і ми зробимо все можливе, щоб Ви уникнули операції і позбулися цієї проблеми.

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