У Тернополі COVID-19 за добу забрав чотири людини

За попередньо добу зареєстровано 5 летальних випадків від COVID-19 – чоловік 61 р. Бучацький район с. Возилів, та четверо людей у Тернополі: чоловік 84 років, жінка 68 р., жінка 59 р. та жінка 87 років.

Нагадаємо, станом на 23 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 12067 випадках діагноз лабораторно підтверджений (11153 випадки – дорослі, 914 випадків – діти), з них 146 летальних (1 випадок житель сусідньої області). Видужало 5660 осіб.