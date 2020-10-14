Біль у суглобах: у чому полягає небезпека артриту?

За даними ВООЗ, кожен десятий житель планети страждає артритом. Ряд захворювань цієї групи вражають пацієнтів у віці від 30 до 50 років.

Артрит – це дуже важка хвороба, яка зазвичай починає швидко прогресувати. Вона вражає одразу кілька суглобів, в результаті чого вони руйнуються і деформуються. Якщо пацієнт з цим діагнозом не отримує лікування, то протягом декількох років настає інвалідність. Саме захворювання супроводжується активним запальним процесом, що призводить до загострення хронічних недуг або атеросклерозу. У зв’язку з цим у пацієнта підвищується ризик ранньої смерті через інфаркт та інсульт.

Хвороби опорно-рухової системи, як правило, супроводжуються вираженим болем, що, погодьтеся, значно погіршує якість життя. З’ясувати причину болю і запобігти розвитку важкої хвороби дозволить консультація грамотного і досвідченого фахівця.

Пам’ятайте! Вчасне звернення до лікаря допоможе попередити важкі ускладнення і повернути радість життя!

Методики лікування, що використовуються у Медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль», базуються на індивідуально підібраній терапії для кожного пацієнта.

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