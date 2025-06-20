Бірки для рослин, таблички та етикет-пістолети: усе для ефективного маркування

Якісне маркування — невід’ємна частина сучасного садівництва, розсадництва та торгівлі декоративними рослинами. Від правильного маркування залежить порядок, зручність в обліку, ефективність продажів і догляду. Усе це забезпечують бірки для саджанців та етикет-пістолет для цінників — прості й ефективні рішення для будь-якого обсягу робіт.

Бірки та таблички: чіткість і зручність

Бірки для рослин допомагають зазначити назву сорту, терміни посадки, агрономічні особливості та умови догляду. У нас можна купити бірки для рослин на shop.REEF у різних форматах: для вставлення в ґрунт (кілочок) чи для підв’язування до гілок (петелька), із місцем для друку чи напису маркером. Такі рішення дозволяють швидко та зручно маркувати рослину, без ризику її пошкодження. Це надійне рішення для теплиць, розплідників, садових центрів і приватних господарств, адже ці маркувальні елементи мають стійкість до перепаду температур, вологи, хімічних та органічних добрив, засобів захисту рослин, а також ультрафіолету.

Етикет-пістолет для цінників — просто, швидко, ефективно

Якщо ви шукаєте більш дешевий спосіб нанесення ціни на саджанці, можна використовувати звичайні цінники. Щоб нанести цю інформацію на горщик або упаковку, ідеально підходить етикет-пістолет для цінників. Цей ручний пристрій дозволяє наносити ціну, дату, код або інші службові позначки на цінник, яка одразу фіксується на товарі. Етикет-пістолети широко використовуються в садових магазинах, теплицях, на розсадниках і ринках — усюди, де потрібне швидке маркування великих обсягів продукції. Великий вибір етикет-пістолетів від відомих виробників і по доступній ціні ви можете знайти на https://shop.reef.ua/ua/etyket-pistolety/.

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