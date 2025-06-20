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Політика 

Головного архітектора Сергія Надала не виправдали: шанс на справедливість для громади Тернополя

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Верховний Суд повернув справу головного архітектора Бесаги на новий розгляд апеляції

Верховний Суд України погодився з позицією Тернопільської обласної прокуратури та скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, що виправдали головного архітектора Тернополя — Василя Йосиповича Бесагу. Справу передано на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції.

🔹 Фігурант: Василь Бесага, начальник управління містобудування і архітектури Тернопільської міської ради з лютого 2011 року 

🔹 Обвинувальний мотив: у 2019—2021 роках він нібито погоджував проєкт землеустрою, що суперечив Генплану, зонуванню та містобудівним нормам, внаслідок чого земельну ділянку вартістю понад 1,3 млн грн відвели безпідставно 

🔹 Численні суди:

– Спочатку — міськрайонний суд Тернополя (жовтень 2021)

– Потім — апеляція (грудень 2024)

Обидва виправдали Бесагу, визнали відсутність складу злочину  

🔹 Прокурори подали касацію, незгодні з тлумаченням закону про службову відповідальність чиновників. Верховний Суд задовольнив скаргу.

🔹 Повторний перегляд: Новий розгляд у суді апеляційної інстанції відбудеться найближчим часом.

🏛 Хто такий Василь Бесага

 

Як головний архітектор, він упроваджував у Тернополі Генплан, зонування, так звані «червоні лінії» для забудови магістралей, скверів та площ 

 

Скандали під керівництвом Бесаги:

– Обурення громади через незаконні забудови, зокрема на Привокзальному майдані 

– Підозри у корупційних схемах (відведення землі дочці тощо) за повідомленнями ЗМІ .

Чому це важливо

Ця справа — не лише про конкретну земельну ділянку, а й про внутрішню систему контролю за земельними ресурсами, дотримання містобудівних норм і принципів слугування інтересам громади. Повторний розгляд апеляції демонструє, що прокуратура налаштована рішуче довести відповідальність посадовців, навіть після виправдальних вироків.

❗ Очікується: нове рішення апеляційного суду, яке створить прецедент у контексті дотримання Генплану та містобудівних правил у всіх громадах країни.

 

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