Бонусы и другие преимущества БК Парик 24

Букмекерская контора Парик-24 – это крупный проект, который принимает ставки на спорт по всей Украине. Портал является максимально удобным и доступен с любого устройства. Кроме того, для своего удобства каждый пользователь может скачать автономное приложение на смартфон.

Самым главным преимуществом проекта является огромное разнообразие развлечений:

спортивные мероприятия, как популярные, так и менее известные

киберспорт

live казино

tv игры

игровые автоматы

карточные игры

настольные игры

авиаторы и многое другое

Интерфейс сайта разработан с упором на удобство навигации. На главной странице расположены два меню:

на верхней панели: игры, прямые эфиры матчей и расписание спортивных мероприятий

на боковой панели: популярные спортивные дисциплины и список доступных бонусов

На сайте также можно смотреть трансляции спортивных мероприятий и совершать ставки в процессе игры. Помимо прогноза на исход матча, ставки можно совершать на результат раунда. По каждому виду ставок и матчей существуют свои коэффициенты. Менее популярные мероприятия и прогнозы предлагают выше коэффициент, нежели популярные.

Программа лояльности Parik24

На сегодняшний день рынок азартных развлечений изобилует различными букмекерами и казино. Все игровые порталы стремятся по-разному мотивировать и поощрять игроков. У каждой букмекерской конторы есть своя программа лояльности и Парик24 не исключение. Беттинг-компания дарит бонусы каждому пользователю начиная с момента регистрации. Зачастую это призы, акции и розыгрыши, но бывают и другие преференции. Давайте разберемся детальнее, какой бонус можно получить от букмекера:

Фрибет. Данный вид поощрения является ничем иным как возможностью совершить ставку бесплатно. Администрация оговаривает заранее на какую сумму будет подарен фрибет, при соблюдении определенных условий.

Фриспины. Этот бонус представляет собой возможность бесплатного вращения на игровых автоматах. Получить его можно как после регистрации, так и в итоге какого-либо розыгрыша или даже квеста.

Бонус к депозиту. По сути это деньги на игровой счет, они начисляются пользователю в случае пополнения счета на определенную сумму и выражаются в виде процента к депозиту.

Промокоды. Универсальный вид поощрения, который может давать игроку абсолютно любой приз. Получить его можно разными способами, в том числе участвуя в розыгрыше.

Также портал часто устраивает турниры и разыгрывает крупные призы. Кроме того администрация периодически делает рассылки с персональными бонусами.

Важно внимательно знакомиться со всеми правилами беттинг-компании, а также условиями каждого бонусного предложения. Это позволит избежать неприятных ситуаций.

К преимуществам букмекерской конторы стоит также отнести тщательный отбор провайдеров игр. Парик 24 очень скрупулезно отбирает поставщиков, так как это напрямую влияет на репутацию казино. На сайте представлены только топовые разработки ведущих провайдеров: BetGames, Fugaso, Habanero, Onlyplay и SmartSoft. Данные компании выделяются на рынке благодаря тому, что имеют сертификаты честности игровой механики их творений.