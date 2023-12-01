На Тернопільщині освятили храм, який колишній політв’язень відновив за пенсію

У селі Литячі Товстенської громади освятили відновлений костел. Цей храм за гроші з пенсії та з допомогою меценатів відновив колишній політвʼязень, народний депутат України другого скликання Микола Горбаль.

За його словами, костел освятили на честь Папи Івана Павла ІІ, інформує Суспільне.

Микола Горбаль над відновленням храму працював 7 років. Зараз чоловікові 83 роки. Він зберігає фото, де видно, як виглядала церква до відновлення.

Чоловік розповів, що храм збудований та освячений римо-католиками у 1887 році. Пізніше його будівлю використовувала радянська влада для колгоспу. Коли колгосп перестав працювати — храм став руїною та смітником. Оскільки римо-католицької спільноти у селі вже немає, церкву вирішили передати греко-католикам.

“Це була руїна, а сьогодні святий храм. Я освятив його іменем Папи Івана Павла II. Я його ремонтував, не переробляв на церкву, а ремонтував, як католицький храм. Він може стати храмом для римо-католиків, греко-католиків та православних. Думаю, він буде сприяти обʼєднанню християн України”, — розповів Микола Горбаль.

На відновлення храму Микола Горбаль витратив півтора мільйона гривень. До 400 тисяч було пожертв, а решту помаленьку складав з пенсії.

Настоятель храму отець Михайло Вітовський каже, у селі є каплиця, до якої приходили парафіяни УГКЦ до того, як відновили храм.

“Сьогодні щось таке найдорожче, найкраще записується на сторінках нашої історії. Ніхто б не подумав, що в цей храм, який був занедбаний, зруйнований, з якого колись зробили склад – ми підемо служити”, – каже священик.

За словами настоятеля храму, у парафії є 35 парафіян.

Митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин взяв участь в освяченні храму. Він народився у цьому селі.

“Тут живуть дуже гарні люди. Як бачите, в тому розумінні, що змогли відновити таку святиню в такий час, де завжди був недостаток, криза, але для Бога віддають останнє”, – наголосив архиєпископ.

Житель села Литячі Іван Стефанишин каже, громада чекала на відбудову цього храму.

“Колишній костел відбудований як греко-католицька церква і освячений. Це велика подія для села. Навіть під час війни, освячення храму є щось дуже значне. Бо храм — це запорука нашої віри в перемогу та життя”.