На Тернопільщині освятили храм, який колишній політв’язень відновив за пенсію
За його словами, костел освятили на честь Папи Івана Павла ІІ, інформує Суспільне.
Микола Горбаль над відновленням храму працював 7 років. Зараз чоловікові 83 роки. Він зберігає фото, де видно, як виглядала церква до відновлення.
Чоловік розповів, що храм збудований та освячений римо-католиками у 1887 році. Пізніше його будівлю використовувала радянська влада для колгоспу. Коли колгосп перестав працювати — храм став руїною та смітником. Оскільки римо-католицької спільноти у селі вже немає, церкву вирішили передати греко-католикам.
“Це була руїна, а сьогодні святий храм. Я освятив його іменем Папи Івана Павла II. Я його ремонтував, не переробляв на церкву, а ремонтував, як католицький храм. Він може стати храмом для римо-католиків, греко-католиків та православних. Думаю, він буде сприяти обʼєднанню християн України”, — розповів Микола Горбаль.
На відновлення храму Микола Горбаль витратив півтора мільйона гривень. До 400 тисяч було пожертв, а решту помаленьку складав з пенсії.
Настоятель храму отець Михайло Вітовський каже, у селі є каплиця, до якої приходили парафіяни УГКЦ до того, як відновили храм.
“Сьогодні щось таке найдорожче, найкраще записується на сторінках нашої історії. Ніхто б не подумав, що в цей храм, який був занедбаний, зруйнований, з якого колись зробили склад – ми підемо служити”, – каже священик.
За словами настоятеля храму, у парафії є 35 парафіян.
Митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин взяв участь в освяченні храму. Він народився у цьому селі.
“Тут живуть дуже гарні люди. Як бачите, в тому розумінні, що змогли відновити таку святиню в такий час, де завжди був недостаток, криза, але для Бога віддають останнє”, – наголосив архиєпископ.
Житель села Литячі Іван Стефанишин каже, громада чекала на відбудову цього храму.
“Колишній костел відбудований як греко-католицька церква і освячений. Це велика подія для села. Навіть під час війни, освячення храму є щось дуже значне. Бо храм — це запорука нашої віри в перемогу та життя”.