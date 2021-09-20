Чехлы для смартфонов: зачем их носить и какой выбрать

Чехол — самый популярный аксессуар для смартфона. Много покупателей при его выборе ориентируются на внешний вид. Одни хотят яркий аксессуар с необычным дизайном, другие — сдержанную модель. Но важнее, чтоб чехол справлялся со своими функциями.

Для чего нужен чехол

Основное назначение аксессуара — защищать гаджет от повреждений, попадания в корпус влаги и пыли. Надевать чехлы на телефон нужно для предотвращения:

царапин на экране и корпусе;

повреждений, спровоцированных падением смартфона;

трещин как на корпусе, так и на деталях внутри.

Чехол из какого материала выбрать

Для изготовления чехлов используют как искусственные, так и натуральные материалы. Их свойства определяют простоту в эксплуатации и уровень защиты.

Силикон

Чехлы из силикона хорошо пружинят на поверхности, поэтому смягчают удар. Но от длительного пребывания на солнце они могут пожелтеть. Чтобы силиконовый чехол дольше сохранял эстетичный вид, его надо регулярно чистить.

Пластик

Чехлы из пластика отличаются прочностью и простотой в уходе. Чтобы очистить их от загрязнения, достаточно протереть влажной салфеткой. После падения на пластике останутся царапины, но телефон не повредится.

Резина

Чехлы из резины по своим свойствам похожи на силиконовые. Протирать их стоит регулярно. Резиновые чехлы менее приятны на ощупь, но лучше пружинят и защищают смартфон при падении.

Карбон

Прочность — сильная сторона карбоновых чехлов. Они выдерживают удар, силы которого достаточно для того, чтобы сломать сталь. Материал при падении не трескается и не царапается.

Если в карбон въестся пятно, то от него трудно будет избавиться. Но если чехол время от времени протирать от пыли и чистить от загрязнений, то он прослужит долго.

Кожа

Чехлы из кожи выглядят солидно. Некоторые модели для лучшей защиты оснащают пластиковой основой.

Протирать чехол нужно едва влажной салфеткой и не давать пятнам впитываться. Кожаный аксессуар следует беречь от влаги, чтобы он не сморщился и не потрескался.

Замша

Замша сама по себе не способна защитить телефон при ударе. Чехлы из нее либо оснащают пластиковой основой, либо делают их в виде кармашков исключительно для защиты от царапин. Для ухода понадобится специальная щеточка.

Дерево

Деревянные чехлы неплохо защищают телефон, но по ударопрочным свойствам уступают пластику. Чаще всего встречаются аксессуары из бамбука. Они легкие и не скользят в руке.

Деревянные чехлы нужно регулярно чистить, чтобы они хорошо выглядели. Аксессуары нужно беречь от влаги, чтобы они не испортились.