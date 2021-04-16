14:16 | 16.04.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі поліцейські рятують і від затоплень

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Вчора, близько 17 год, на спецлінію 102, звернувся чоловік та повідомив про те, що потребує термінової допомоги, проте не знає до кого звернутися.

Прибувши на виклик, патрульні побачили, що квартиру чоловіка затоплює. Він пояснив, що у його помешканні прорвало трубу, а куди повідомляти — не знав.
Поліцейські одразу ж повідомили відповідні служби та допомогли тернополянину вичерпувати воду, аби скоріше справитися із ситуацією, що склалася.

Дідусь щиро подякував інспекторам за надану йому допомогу та їх людяність.

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