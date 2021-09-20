Противоаллергические препараты – назначение и тонкости применения

Лекарства от аллергии, которые предлагаются сегодня, известны также как антигистаминные. Однако мало кто знает о том, что для полноценной борьбы с повышенным иммунным ответом используются лишь блокираторы H1, в то же время другие разновидности H2 и H3-блокираторы используются для лечения заболеваний центральной нервной системы и желудка.

Какую роль играет гистамин в аллергической реакции

Гистамином именуется биологически активное вещество, которое сам организм человека вырабатывает для того, чтобы поддерживать в норме кровообращение, пищеварение и дыхание. Концентрируется гистамин в белых кровяных клетках – они же выступают в качестве неотъемлемого элемента иммунной системы. Если речь идёт о нормальных условиях функционирования организма, то в теле гистамин сконцентрирован в небольших количествах и остаётся неактивным. Однако стоит воздействовать на него отдельными веществами для того, чтобы он начал вырабатываться более активно. Как только аллерген сочетается с иммуноглобулином, выделяется вещество, вызывающее воспаление, далее гистамин освобождается и выходит за пределы клеток, таким образом появляются:

отёки слизистых;

крапивницы;

снижение артериального давления;

спутанное сознание;

проблемы с пищеварением;

спазмы бронхов;

нетипичное поведение нервных импульсов.

Аллергические реакции, по сути, являются ответом иммунной системы на раздражитель. Как правило, развиваются они практически мгновенно. Подробнее смотрите на странице https://apteka-ruan.com.ua/protivoallergicheskie-preparaty.

По каким симптомам можно определить аллергическую реакцию

Перечень симптомов аллергических проявлений на самом деле достаточно широк, однако клиническая картина в каждом случае будет различной. В зависимости от того, какой чувствительностью обладает отдельный организм, реагировать он также будет по-разному.

Можно ли устранить проявление аллергии

На самом деле остановить подобную реакцию реально прекращением контакта с аллергеном, использованием антигистаминных препаратов, что нейтрализует гистамин в организме, применением симптоматической терапии. В редких случаях возможно развитие анафилактического шока вследствие воздействия аллергенов – в этом случае важно быстро ликвидировать угрозу жизни введением адреналина и обеспечением достаточного поступления воздуха в лёгкие.

Какие виды антигистаминных препаратов считаются наиболее востребованными

как правило речь идет о препаратах нового первого поколения который способны Блокировать сигналы гистаминных рецепторов можно просто – для этой цели им требуется проникнуть в кровеносную систему и ЦНС, преодолев определённый барьер – именно это и объясняет сонливость и потерю координации после применения антигистаминных препаратов первого поколения. Более совершенные медикаменты действуют уже избирательно и не оказывают ярко выраженного седативного эффекта. Сегодня же применяются антигистамины третьего поколения, позволяющие получить аналогичный эффект при уменьшенной дозировке, а значит, никак не влияющие на работу сердечно-сосудистой системы.