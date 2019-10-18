Чемпионат Италии: де Росси и Буффон получили возможность сыграть в Серии А в последний раз

Мы подобрали для Вас самые последние новости футбола Серии А (чемпионат Италии). Читайте в этом выпуске последние новости из рубрики Футбол Италии: главный тренер “Сампдории” Эусебио ди Франческо был уволен после серии неудач; как бывший тренер “Милана” Марко Джампаоло установил антирекорд; ветераны итальянского чемпионата Джанлуиджи Буффон и Даниэле де Росси сыграют последний матч в составе национальной сборной.

Серия А: Эусебио Ди Франческо был уволен из “Сампдории” после нескольких неудач клуба

Руководители итальянского клуба “Сампдория” единогласно решили уволить главного тренера Эусебио ди Франческо. Он занял эту должность недавно – летом 2019 года. В течение последних 7-ми матчей его команда заработала всего 3 очка и опустилась на 20-е место в турнирной таблице Серии А. Во время последнего матча “Сампдория” проиграла “Вероне” со счетом 0:2.

Конечно, столь плохие результаты не остались незамеченными в руководстве клуба. После увольнения ди Франческо на его место претендуют Клаудио Раньери и Джузеппе Якини. Ранее тренером “Сампдории” мог стать и Стефано Пиоли, однако буквально несколько дней назад он возглавил “Милан”.

Ранее в новостях Серия А (чемпионат Италии) СМИ писали, что нападающий “Интера” Алексис Санчес получил травму и вышел из строя до конца года.

Новости Чемпионата Италии: экс-главный тренер “Милана” Марко Джампаоло установил антирекорд

8 октября “Милан” сообщил об официальном увольнении своего главного тренера Марко Джампаоло. Напомним, что он находился у “руля” всего 111 дней, однако успел установить своеобразный антирекорд. За это время “Милан” принял участие в 7-ми играх, но команда выиграла только три из них. Футболисты “Милана” забили 6 голов и пропустили 9 мячей. Такого плохого результата в “Милане” еще никогда не было.

Напомним, что СМИ не раз упоминали о возможном назначении Андрея Шевченко новым тренером “Милана”. На самом деле, тренер украинской национальной сборной прилетал в Милан на встречу с Паоло Мальдини и другими бывшими коллегами по итальянскому чемпионату. Шевченко отметил, что не покинет сборную Украины ранее ноября, да и вообще не расположен тренировать итальянские клубы.

Ранее в новостях чемпионата Италии по футболу писали, что специалист Стефано Пиоли назначен новым главным тренером “Милана”.

Свежие новости итальянского чемпионата: Буффон и де Росси проведут прощальный матч за итальянскую сборную

Знаменитые игроки чемпионата Италии, хавбек “Бока Хуниорс” Даниэле де Росси голкипер “Ювентуса” Джанлуиджи Буффон сыграют свой последний матч в составе итальянской сборной. По последним сведениям, они выйдут на свою последнюю игру не ранее 2020 года, после того, как итальянская сборная получит путевку на чемпионат Европы.

Напомним, что Буффон – рекордсмен национальной команды по количеству матчей за сезон – 176 штук! Также он побил рекорд Паоло Мальдини, сыграв за свою карьеру в 903-х матчах. До этого считалось, что отметку Мальдини в 902 игры за “Милан” никто и никогда не сможет превзойти.