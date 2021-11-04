Чоловічі куртки – новинки у магазині New Balance

Чоловічі куртки – спортивний та повсякденний стиль від New Balance

Осінь та зима – це складний час для шанувальників активного способу життя, адже перед ними стає вибір – переходити до спортзали або шукати спортивну амуніцію по погоді. Якщо ви з другої категорії, тоді Нью Беланс підготував для вас безліч технологічних новинок, в яких тренування стає не тільки ефективнішим, але і комфортнішим.

Поки ще температура дозволяє, зверніть увагу на фірмові вітровки, які продумані до дрібниць. Непогода, дощ та вітер тепер не стануть завадою, адже моделі отримали захист, забезпечений технологіями Water та Wind Defy. Для більш прохолодної погоди рекомендуємо обрати чоловічі куртки з підкладкою із флісу. Технологічно таке застосування було назване NB Heat, і забезпечує не тільки оптимальне терморегулювання, але і відведення зайвої вологи та швидке висихання виробу.

Цікавим оновленням колекцій став анорак Q Speed Sheerpa, який поєднує в собі цікавий дизайн, дуже м’які та приємні матеріали а також вставки з вітрозахисної тканини. Також варто відмітити, що компанія активно почала використовувати перероблений поліестер, який є позитивним для екології, і при цьому має навіть ліпші якості, аніж звичайний.

Звісно в асортименті значну частину займає повсякденний одяг, який універсально вписується до кежуал-стилю, та стане його улюбленим доповненням. Це обумовлено тим, що бренд ніколи нічого не робить просто-так. Він в першу чергу зацікавлений, щоб вам було комфортно, саме тому вироби мають додаткові підкладки, продуманий крій, а також відмінно лягають по фігурі. Спеціально підібрані матеріали грають не останню роль у виконанні покладених завдань. Наприклад Sport Style Micro Fleece використовує м’який та теплий мікрофліс, який виводить надлишки тепла та вологи, при цьому зберігаючи оптимальну температуру.

Пуховики Sport Style мають коміри зі штучним хутром та виготовляються із волого та вітронепроникного поліестеру, проте утеплювач вироблений з натурального пуху та пера. Це відмінний вибір для людей, які цінують не тільки ефектну зовнішність, але і практичність та функціональність, яка дійсно відчувається.

Також нагадаємо, що компанія є офіційним партнером ФК Динамо Київ, тому всі завзяті фанати можуть придбати верхній одяг з символікою улюбленої команди саме в ассортименті Нью Беланс.

Замовити брендову продукцію з доставкою по всій Україні можна у офіційному інтернет-магазині. Оплатити покупки ви можете на сайті карткою, або після отримання готівковим розрахунком.