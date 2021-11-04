Сибірку випалили вогнем: у Тернопільському зоокутку завершився карантин

У тернопільському зоокутку завершився карантин, який встановили через випадок сибірки в поні. Місце, де перебувала загибла тварина, спеціально обробили, а інших мешканців зоокутка ще раз щепили проти сибірки. Оскільки після трьох тижнів жодна інша тварина не захворіла на сибірку, у Держпродспоживслужбі вирішили скасувати карантині обмеження.

Карантин оголосили ще на початку жовтня, коли в зоокутку в парку «Топільче» померло поні. Розтин і лабораторні дослідження підтвердили, що тварина захворіла на сибірку. Аби не допустити розповсюдження небезпечного інфекційного захворювання міська надзвичайна протиепізоотична комісія вирішила обробити територію зоокутка спеціальними засобами.

Працівники Ветеринарної служби області та Держпродспоживслужби випалили вогнем територію, де перебувало загибле поні й де саме проводився розтин та забір матеріалів мертвого трупа. Потім цю землю перекопали з вапном на глибину 25 см і забрали суцільним пластом та вивезли на місце, де попередньо було захоронено хвору на сибірку тварину.

-Місце загибелі тварини та розтину трупа ретельно випалено і піддано обробці та дезінфекції, після чого землю перекопано на глибину 25 см і після змішування з хлорним вапном та вивезено на місце спалення трупа тварини і захоронено. Проведено збір, дезінфекцію та вивезення гною від поні на місце захоронення вибраного та продезінфікованого ґрунту. Проведена дезінфекція у місцях утримання та можливого перебування поні, який загинув, — повідомили в Держпродспоживслужбі Тернопільщини.