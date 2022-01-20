Чому тремтять руки? Розповідають лікарі-неврологи з Тернополя

Занепокоєння, збудження – це нормальні причини, які можуть привести до тремтіння пальців чи рук. Навіть якщо у вас чудове здоров’я, ви можете помітити легке тремтіння, просто випрямивши руки і тримаючи їх прямо (пальці почнуть тремтіти). Це природний стан тіла. Варто турбуватися, коли ви помічаєте, що ваші руки тремтять частіше, ніж зазвичай.

Мимовільне тремтіння – це проблема, яка ускладнює навіть найпростіші повсякденні справи. Прийом їжі, письмо або пиття води стають надзвичайно важким та вимогливим заняттям.

Незалежно від причини, «тремор» – це назва, яку експерти приписують цим тремтячим рукам (а іноді й голосу, голові та ногам). Це трапляється з людьми набагато частіше, ніж можна собі подумати, а причини і наслідки можуть бути різними.

Есенціальний тремор

Есенціальний тремор є найпоширенішим різновидом тремору. Він зазвичай починається в пальцях, але може поширитись на руки, голову або інші частини тіла. Також може зачепити голосові зв’язки, від чого постраждає вимова.

Цей тремор відрізняється тим, що впливає на руки, особливо коли вони рухаються. Тремтіння виникає навіть у стані спокою.

Даний стан може бути пов’язаний зі спадковістю. Це означає, що якщо у когось з батьків був наявний тремор, то й у людини більше шансів теж стикнутись з ним у майбутньому. Вік є ще одним фактором ризику. Хоча суттєвий тремор може виникнути у будь-якому віці, він вірогідніший у людей старше 40 років.

Есенціальний тремор не є небезпечним для життя. Стрес, втома та надлишок кофеїну можуть погіршити ситуацію.

Хвороба Паркінсона

Тремор є ранньою ознакою хвороби Паркінсона, на яку страждають 10 мільйонів людей у ​​всьому світі. Не кожен із хворобою страждає від тремору, але більшість осіб помічають тремтіння у руці, нозі чи навіть одному пальці на ранніх стадіях.

Тремтіння зазвичай зачіпає тільки одну сторону вашого тіла. Це відбувається при розслабленні м’язів, а при рухах тремор припиняється. Навіть невелике згинання пальців може допомогти. Як і інші види тремору, стрес чи хвилювання можуть погіршити ситуацію. Тремтіння може поширюватися з одного боку тіла на інший.

Розсіяний склероз

Це захворювання впливає на імунну систему, нерви, головний та спинний мозок, а також може викликати тремтіння рук. Вирізняють тремтіння у руці та нозі. Найчастіше суттєвий тремор спостерігається під час руху.

Відмова від алкоголю

Тремор є однією із перших ознак. Якщо прийом алкоголю відбувався не тривало, то тремтячі рухи можуть тривати лише кілька днів. Якщо ж вживання акоголю було у великій кількості чи протягом тривалого часу, то тремор може продовжуватись дуже довго.

Це не завжди хвороба

Тремор не завжди є показником хвороби. Іноді тремор – це реакція організму на щось:

Нестача вітаміну B12: без нього нервова система не функціонуватиме належним чином. Його можна знайти у м’ясі, рибі, птиці, яйцях та молочних продуктах.

Кофеїн: чашка кави або чаю може спричинити тремтіння рук.

Стрес: від фінансових та робочих турбот, проблем у відносинах та проблем зі здоров’ям може виникнути тремтіння. Сильний гнів, сильний голод або нестача сну також можуть спровокувати подібну реакцію. Це явище відоме як фізіологічний тремор.

Низький рівень цукру у крові: лікар назве це гіпоглікемією. Даний стан активує природну реакцію людського тіла на стрес, а він, в свою чергу, активує тремтіння.

Гіперактивна щитовидна залоза: ця залоза знаходиться на шиї трохи вище рівня комірця сорочки. Коли виділяється надмірна кількість гормонів, то виникають проблеми зі сном, серце може битися швидше, а руки починають тремтіти.

Якщо ви думаєте, що причиною тремтіння рук є хронічний стрес, надмірне вживання кави, голод або недосипання, швидше за все, найкращим рішенням буде трохи змінити свій спосіб життя. Розслабтеся, спробуйте заснути, поміняйте каву на воду, перекусіть і спостерігайте за тим, як тремтіння вщухає.

Але якщо ви вважаєте, що ваш стан не покращується і має серйозніші причини чи наслідки – обов’язково проконсультуйтеся з лікарем. Пам’ятайте – ваше здоров’я у ваших руках.

Увага! У медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» прийом ведуть лікарі-неврологи з величезним стажем та досвідом роботи. Якщо ви помічаєте в себе або своїх близьких наявність тремору чи інші проблеми неврологічного характеру – не зволікайте!

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