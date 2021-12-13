Что купить: ингалятор или небулайзер? Плюсы и минусы.

Сезон простуд и вирусных инфекций часто выбивает нас из колеи. Многие люди переносят долго такие болезни, которые иногда вызывают осложнения.

Для профилактики и лечения респираторных заболеваний эффективны специальные устройства — паровые ингаляторы и небулайзеры. Они используются для терапии целого ряда заболеваний дыхательных путей, а принцип их работы сводится к вдыханию лекарственных растворов. Так в чем же отличие между этими приборами?

Паровой ингалятор служит отличным способом предупреждения и лечения заболеваний верхних дыхательных путей и ароматерапии путем воздействия на организм теплого пара. Небулайзер — это вид ингалятора, применяемый для лечения серьезных респираторных заболеваний и аллергий мелкодисперсными частицами растворенного вещества.

Паровой ингалятор: преимущества и недостатки

Действие аппарата основано на образовании горячего водяного пара, частицы которого имеют относительно большой размер и не добираются до нижних отделов бронхов и легких. Зато они прекрасно действуют в полости рта, гортани, трахее и носоглотке, поэтому хороши для терапии легкой простуды, покрасневшего горла и насморка. Для ингаляций годятся соляные растворы, настои трав и эфирные масла. Несомненным выгодой агрегата является его доступная стоимость и простота эксплуатации.

Однако у приспособления имеются и существенные ограничения:

– нельзя применять при температуре, лихорадке, гнойных процессах и некоторых сердечно-сосудистых недугах;

– можно воздействовать только на носоглотку;

– не рекомендуется для детей раннего возраста из-за риска ожога горячим паром;

– большинство лекарств разрушается под действием горячего воздуха.

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Небулайзеры: преимущества и недостатки

Есть 3 типа небулайзеров:

Компрессорный (струйный),

Ультразвуковой,

Мембранный (меш-небулайзер).

Компрессорный (струйный) небулайзер

В большинстве случаев врачи рекомендуют использовать ингалятор компрессорный (струйный) для людей любого возраста. Очень часто он используется для домашнего лечения верхних и нижних отделов дыхательной системы и в педиатрической практике.

Это компрессорный небулайзер, преобразующий лекарство в аэрозоль с помощью мощной струи сжатого воздуха. В результате мельчайшие распыленные частицы лекарства точно достигают очага воспаления, проникая даже в мельчайшие труднодоступные отделы легких. Поэтому он так эффективен при тяжелых формах респираторных заболеваний.

Еще одно существенное преимущество — дозирование и распыление препаратов в любой форме без нагрева и потери ими своих лечебных свойств. Можно применять даже твердые антибиотики и гормональные вещества.

Небулайзер компрессорный удобен, прост и долговечен в эксплуатации, а также исключает возможность ожогов.

Компрессорный ингалятор подходит даже младенцам, если их не пугают громкие звуки — компрессор работает довольно громко. Но есть тихие модели, созданные специально для детей. Еще один недостаток — довольно большие габариты и питание от электросети.

2. Ультразвуковой ингалятор расщепляет лекарство до мелких взвешенных частиц посредством ультразвука. Лечебная смесь проникает глубоко в нижние дыхательные пути и лечит серьезные болезни — такие, как пневмония и плеврит.

Плюсы прибора:

– бесшумная работа позволяет использовать его для новорожденных и малышей даже во время сна;

– компактность дает возможность взять его с собой в дорогу, что очень выручает людей с бронхиальной астмой;

– высокая степень проникновения во все органы дыхания помогает лечить серьезные заболевания, ускоряя выздоровление.

Небулайзер ультразвуковой имеет и недостатки:

– невозможность распыления многих препаратов: суспензий, масел, антибиотиков.

– вероятность потери медикамента своих лечебных свойств под воздействием высокочастотных звуковых волн.

3. Существует также мембранный тип, или меш-небулайзер.

Такие устройства универсальны и являются передовыми в линейке ингаляторов. Они просеивают лекарство через маленькие отверстия сетки-мембраны, превращая его в аэрозоль.

Среди достоинств мембранных небулайзеров можно отметить компактность и тихую работу, в том числе от батареек. Приборы подходят для любых препаратов и не меняют их свойства, используются для лечения людей всех возрастов и применимы для терапии лежачих больных. Недостатком является высокая цена.

Небулайзер: детский вариант

Если вы хотите подобрать ингалятор для детей, обратите внимание на модели, предназначенные специально для маленьких пациентов. Для них характерен пониженный уровень шума, компактность и удобство в применении. Часто они выполнены в форме животного или имеют яркий цвет, чтобы ребенку не было скучно.

Детский ингалятор позволяет делать ингаляции в режиме естественного дыхания и имеет в своем комплекте маску для ребенка и мундштук.

Если нужен небулайзер для детей до года, важно приобрести прибор с низким уровнем шума и маленькой маской. В этом случае подойдет мембранный вариант: он бесшумный и не будет пугать младенца.

При наличии у ребенка серьезных заболеваний бронхолегочных путей и необходимости регулярной терапии, назначенной врачом, лучше также выбрать меш-небулайзер. Он компактен и будет у вас всегда под рукой: дома, в дороге и в гостях.

Для терапии сезонных простудных заболеваний у деток постарше стоит выбрать бюджетный компрессорный прибор.

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