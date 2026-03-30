Ремонт доріг на Тернопільщині: відновлено більше 60 тис. метрів квадратних покриття

📌Логістично важливі маршрути, які пролягають через область – пріоритетні дороги, що ремонтуються першочергово.

Надважливо зберегти транспортні артерії, по яких відбуваються евакуація, перевезення гуманітарних, військових, та інших вантажів.

👷🚜 Минулий тиждень підрядна організація розпочала з фрезерування на ділянці міжнародної дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече поблизу Тернополя. На ділянці дороги, яка наразі ремонтується не проводились роботи десятиліття. В часі військового стану, коли кошти спрямовуються на оборону країни, ремонт картами – можливість зберегти безпечний проїзд.

За тиждень відновлено більше 20 тисяч метрів квадратних покриття на дорогах державного значення Тернопільщини.

📈 Загалом з початку ремонтного сезону на території області відремонтовано 60 988 метрів квадратних дорожнього покриття картами.

Роботи продовжуються на автошляхах М-30 в межах міста Бережани та М-19 поблизу Тернополя.

☝Також на дорогах державного значення області тривають роботи з ліквідації точкової аварійної ямковості, влаштування належного водовідведення та благоустрою.

🖇 Всі роботи проводяться в межах експлуатаційного утримання.