Чому на будівництвах Тернопільської області стаються нещасні випадки?

В галузі будівництва Тернопільської області упродовж 2018, 2019 та за 11 місяців 2020 року сталось 30 нещасних випадків на виробництві, у тому числі 8 нещасних випадків із смертельним наслідком. За останні три роки, як повідомив завідувач сектору розслідування Михайло Бойко, найбільше нещасних випадків сталось через падіння працівників з висоти, зареєстровані випадки травмування у дорожньо-транспортних пригодах, під час падіння при пересуванні, дії рухомих частин, падіння елементів обладнання, травмування внаслідок падіння елементів матеріалів та через ураження електричним струмом.

Більшість нещасних випадків стались з організаційних причин, а це – невиконання посадових інструкцій, невиконання правил та інструкцій з охорони праці, працівники не використовували засоби колективного та індивідуального захисту.

На другому місці – психофізіологічні (особиста необережність, алкогольне сп’яніння), і на третьому – технічні причини (незадовільний технічний стан).