Что нужно знать о рисовании по номерам?

Рисование доставляет большое удовольствие и развивает в человеке творческую натуру. Однако для создания великих произведений искусства требуются талант и практика. Есть простое и гениальное решение для этого: раскрашивание по номерам. Картины по номерам без коробки в Украине помогут вам или вашим детям стать художниками.

От натюрмортов и пейзажей до портретов животных и людей — с большим выбором различных мотивов, никогда не надоест создавать нечто прекрасное. Сезонные изображения, такие как весенний букет или заснеженная деревня, по-прежнему остаются прекрасными подарками на Пасху, Рождество и другие случаи. С одной стороны, у нас вы можете купить раскраски онлайн, включая необходимые цвета и кисти. С другой стороны, есть возможность приобрести по отдельности полезные аксессуары, такие:

как акриловые краски,

специальные кисти,

вспомогательные средства для рисования с держателями для банок с краской и другие предметы.

Особый принцип покраски

При рисовании по номерам мотив рисуется тонкими линиями и делится на разные поля, обозначенные числами. Каждое число представляет определенный цвет. Если постепенно раскрашивать поля, картина предстанет перед вашими глазами. Эта техника рисования была разработана в США. «Живопись по номерам» приобрела особую популярность еще в 1970-х годах, а ее разнообразие продолжало набирать обороты. Художники-любители могут создавать произведения искусства без предварительной подготовки с минимальными умениями, доступными каждому.

Раскрашиваем необычные мотивы

«Картина по номерам» вдохновляет как молодых, так и пожилых людей. По этой причине предлагаются подходящие продукты и для того, и для другого сегментов. Мотивы с животными гарантируют, что детям понравится рисовать, а взрослые могут попробовать свои силы в мировой классике, исполненными такими великими мастерами, как:

Леонардо да Винчи;

Клод Моне;

и другие.

Картины выполнены раскраской по номерам станут отличным украшением стены в гостиной или коридоре.

Успешное рисование по номерам

Производители придерживаются высоких стандартов качества, поэтому продукция безопасна, легко используется и доступна пониманию независимо от возраста. Даже для самых маленьких найдется нечто интересное и занимательное.

Современные производители добились значительных успехов в создании материалов для рисования по номерам. В сравнении с тем, что было доступно несколько десятилетий назад, для современных моделей характерны:

улучшен внешний вид картины, живописный характер

поддержка эффекта масла на холсте;

очень точные, мелкие контурные рисунки

легко читаемые цифры бледно-серого цвета, которые исчезают под цветом

светостойкие акриловые краски, подобранные для каждого рисунка, предварительно смешанные и готовые к покраске

кисть из синтетического ворса с лакированной нескользящей деревянной ручкой.

Благодаря успеху и популярности среди потребителей, ассортимент с годами расширялся и теперь включает тысячи мотивов, аксессуаров и рам для небольших произведений искусства.