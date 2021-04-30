Тернопільські екологи просять жителів громади не приносити пластикові вінки на могили

Напередодні Великодніх свят працівники СКП «Ритуальна служба» Тернопільської міської ради продовжують проводити роботи з прибирання кладовищ, які знаходяться на території громади.

Як повідомила головний спеціаліст відділу благоустрою та екології управління ЖКГБтЕ Оксана Ілліч, щодня представниками спеціалізованого комунального підприємства вивозиться з кладовищ чимало сміття, адже жителі міста масово йдуть на кладовища, щоб навести лад на могилах рідних і близьких.

«Впродовж останніх днів люди прибирають на могилах, замінюють старі вінки на нові. Пластикових відходів дуже багато, тож просимо тернополян прислухатися до рекомендацій Бюро УГКЦ з питань екології, що закликає українців відмовитися від традиції нести на могили родичів штучні квіти, адже вони шкодять навколишньому середовищу», – каже Оксана Ілліч.

У Бюро УГКЦ з питань екології пояснюють, зокрема, що пластикові вінки і квіти не несуть жодної богословської символіки, це традиція, яка поширилася у радянські часи, і в Європі подібного немає. Ці вироби починають шкодити екології вже з етапу виготовлення сировини для них, адже для цього використовують нафтопродукти.

Фахівці рекомендують також у Великодні дні утриматися від традиції залишати на могилах крашанки, паски чи інші продукти харчування. Адже вони приваблюють безпритульних тварин, які створюють небезпеку для тернополян, що приходять на кладовище.