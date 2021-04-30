У природному заповіднику на Тернопільщині поселилась рідкісна довгохвоста сова (фото)

У природному заповіднику “Медобори” на Тернопіллі поселився рідкісний птах.

Довгохвосту сову (Strix uralensis), занесену до Червоної книги, почали досить часто помічати на високих деревах.

“Було відмічено гніздову пару дорослих птахів зі здобиччю. В Україні рідкісний вид занесений до Червоної книги України (1994, 2009), включено до Конвенції CITES та Бернської конвенції”, – повідомили в заповіднику.

Довідка з Червоної книги. Сова довгохвоста Strix uralensis Pallas – один з найпоширеніших видів сов Закарпатської області, трапляється частіше у букових лісах. Загальна чисельність складає близько 1 тис. ос., яка зростає у зимовий період за рахунок міграцій птахів з півночі.

Чисельність європейської популяції складає 53–140 тис. ос. Причинами зменшення чисельності птаха є незаконне знищення у сезон полювання та вирубування старих лісових масивів. Також популяція залежить від інтенсивності розмноження мишоподібних гризунів.