Что нужно знать о стерилизации инструментов для пирсинга?

Пирсинг давно стал популярным и доступным способом украсить практически любую часть тела и лица. Для этого используют разнообразные украшения, изготовленные из стали, титана, меди и других материалов.

Это может быть серьга в губу, нос, ухо, пупок, сосок и др. Бывают и другие виды украшения прямой, изогнутой, полукруглой формы. Для прокола профессиональные мастера используют специальные инструменты одноразового и многоразового применения, причем последние подлежат обязательной стерилизации. Это станет гарантией безопасности, поэтому с процедурой следует ознакомиться подробнее.

Особенности обработки инструментов для пирсинга

Согласно санитарным нормам все украшения и инструменты для пирсинга подлежат специальной обработке. Она включает несколько этапов, а именно:

дезинфекция;

предстерилизационная очистка;

стерилизация.

Первым этапом обработки является дезинфекция. После каждого использования (клиента) инструмент нужно разобрать/раскрутить на части и поместить в специальный дезинфицирующий раствор.

Стоит отметить, что перед дезинфекцией нельзя промывать инструмент проточной водой или очищать его каким-либо другим способом, так как это может привести к заражению. Важно грамотно подобрать дезинфицирующее средство, оно должно быть широко спектра действия и уничтожать вирусы, бактерии, грибок и прочие микробы.

Предстерилизационная очистка – второй этап обработки инструментов. Она заключается в очищении приспособлений в том же растворе, где они и замачивались. Для этого используются ватные тампоны, тканевые салфетки, специальные ершики и пр.

В зависимости от типа дезинфицирующего средства такая очистка может занимать до 10 минут. Это необходимо для того, чтобы не только качественно очистить инструмент от микробов, но и самого очищающего средства, так как длительный контакт негативно отражается на качестве и сроке службы.

В сфере красоты, в том числе и салонах для пирсинга, допускается применение таких типов стерилизационного оборудования – автоклавы и сухожары (паровые и воздушные соответственно), инфракрасные и гласперленовые стерилизаторы.

Каждый тип такого оборудования имеет свои преимущества и недостатки, о которых подробнее расскажет опытный консультант компании, где они продаются.

Что нужно для пирсинга?

Для пирсинга потребуется специальный набор инструментов и вспомогательных материалов. Это пистолет для прокола, антисептический маркер, спиртовые салфетки, набор игл-катетеров, зажимы и непосредственно само украшение.

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Благодаря продуманной конструкции обеспечивается безопасность и безболезненность прокола без крови и осложнений. Он продается в удобной упаковке в комплекте с маркером для отметок и обеззараживающими салфетками на спирту.