З 1 квітня на Тернопільщині діятиме нерестова заборона на вилов риби

Нерест – це особливий та надзвичайно важливий період у житті мешканців водойм, коли відбувається їх розмноження, у цей період вони стають вразливими і безпомічними.

В цей час, як ніколи, рибі потрібен спокій і затишок, вона потребує охорони від браконьєрів і від того наскільки успішно та вдало пройде нерест залежить чисельність риби у наших водоймах та майбутнє рибних ресурсів.

З метою охорони та відтворення водних біоресурсів у природних рибогосподарських об’єктах Тернопільської області Управлінням Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області видано відповідний наказ від 18 березня 2021 року №06 згідно якого встановлюється період природного відтворення (нересту) водних біоресурсів з 01 квітня по 10 червня 2021 року (включно) на всіх рибогосподарських водних об’єктах, включаючи водойми, які знаходяться в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області.

Також, Тернопільським рибоохоронним патрулем створено карту спеціально визначених місць для задоволення потреб рибалок – любителів в період весняно – літньої заборони на лов риби у Тернопільській області у 2021 році. Карта доступна для перегляду за посиланням.

Під час веснянно-літньої нерестової заборони:

ЗАБОРОНЯЄЬСЯ використання плавзасобів (човнів) у визначених місцях нересту, промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення змагань зі спортивного рибальства, а також днопоглиблювальних, вибухових та інших робіт, добування будівельних матеріалів у місцях масового нересту водних біоресурсів.

ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ аматорський вилов, до 3 кг. риби на одну особу однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у місцях визначених у переліку.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85- 95

П Е Р Е Л І К

рибогосподарських водних об’єктів Тернопільської області, у яких дозволено любительсько-спортивний вилов риби та інших водних біоресурсів у нерестовий період 2021 р.

Назва рибогосподарського водного об’єкта Місця дозволеного аматорського лову р. Дністер НПП “Дністровський каньйон” · В межах населених пунктів Чортківського району. За винятком лівого берега с. Городок, Чортківського району (заборонено вилов). р. Серет · Від 500 метрів мосту біля с. Вертелка, Тернопільського району до мосту в с. Чернихів, Тернопільського району по обидві сторони річки. · Від пішохідного мосту біля Залозецького спиртзаводу до автомобільного мосту в смт. Залізці. · Івачівська водойма – по лівому березі від малого підприємства ШБ-1 в с. Малашівці, Тернопільського району до греблі в с. Горішній Івачів, Тернопільського району. · Від 800 метрів дамби Івачівської водойми до мосту між селами Великий Глибочок – Плотича, Тернопільського району. · Від трибун водної арени веслувального каналу по лівому березі вверх проти течії на ділянці 450 метрів. · Від останнього домогосподарства с. Пронятин, Тернопільського району 300 метрів вверх проти течії по правому березі. · На ділянці по лівому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від кута водойми в районі с. Біла, Тернопільського району 200 метрова ділянка до території водозабору “Тернопільводоканалу”. · Водойма м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від бази КДЮСШ з водних видів спорту Тернопільської міської ради до пристані катера (за виключення придаткової системи “Чайка”). · На ділянці по правому березі водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) від пристані катера на дальньому пляжі до пристані кооперативу “Ветеран”. · Від дамби водойми м. Тернопіль (Тернопільський міський став) до автомобільного мосту біля с. Петриків, Тернопільського району, за виключенням придаткової системи водойм у парку “Топільче”. · В адміністративних межах с. Велика Лука, Тернопільського району. · В адміністративних межах населеного пункту смт. Микулинці, Тернопільського району та до автомобільного мосту в с. Налужжя, Тернопільського району. · На ділянці від автомобільного мосту в с. Долина, Тернопільського району до автомобільного мосту в с. Буданів, Тернопільського району. · Водойма с. Конопківка, Тернопільського району. · В адміністративних межах м. Чортків за винятком: – 500 метрів вверх проти течії від ГЕС у м. Чортків; – 50 метрів вверх проти течії від автомобільного мосту по вул. Білецька; – 100 метрів вниз за течією від автомобільного мосту по вул. Шопена Бічна. · Від останнього домогосподарства м. Чортків до автомобільного мосту в с. Угринь, Чортківського району. · В межах бази відпочинку “Росинка” Чортківського району. · Від бази відпочинку “Колиба” Чортківського району вниз по течії на відрізку 600 метрів. р. Горинь Від гідроспоруди “Дамба” в с. Борсуки, Кременецького району до автомобільного мосту біля РМЗ, м. Ланівці Кременецького району. р. Іква Від початку с. Борщівка, Кременецького району до гідроспоруди с. Куликів, Кременецького району. р. Вілія Від автомобільного мосту с. Новостав, Кременецького району вниз по течії на відрізку 1500 метрів. р. Стрипа · В межах населених пунктів м. Зборів, с. Футори, с. Калинівка, с. Красне та с. Погрібці, Тернопільського району. · В межах населених пунктів Тернопільського та Чортківського районів. р. Золота Липа В межах населених пунктів Тернопільського та Чортківського районів. р. Збруч В межах населених пунктів Тернопільської області. р. Гнізна Від автомобільного мосту в с. Кровінка, Тернопільського району до впадіння р. Гнізна в р. Серет Тернопільського району. р. Циганка Від рятувальної станції вниз за течією по правому березі до греблі та від греблі вверх проти течії по лівому березі на відрізку 700 метрів (включно із греблею) в с. Мушкатівка, Чортківського району. Бережанський міський став № 2 Від гідроспоруди по правому березі водойми. Водойма с. Кашталівка Бережанської РО УТМР По правому березі від с.Гайок Тернопільського району до випускної гідроспоруди. Підгаєцький міський став По лівому березі водойми. Водойма “Королівський міст”, (Кременецька РО УТМР) с. Сапанів Кременецького району По правому березі водойми. Збаразька міська водойма Акваторія: від дамби (по вулиці Данила Галицького) 550 метрів по лівому березі та 1000 метрів по правому березі водойми. Водойма с. Базаринці, Тернопільського району Від дамби 2000 метрів по правому березі. Водойма (нижній став), м. Ланівці Кременецького району По периметру водойми. Водойма в адміністративних межах м. Ланівці – с. Гриньки (верхній став) Кременецького району Ділянка по гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 300 метрів по обидва боки. Водойма с. Гриньки (нижній став, коло каплички) Кременецького району По гідроспоруді “Дамба” Водойма с. Оришківці Кременецького району По гідроспоруді “Дамба” Водойма с. Ст. Вишнівець, Кременецького району По периметру водойми, за виключенням ділянки від місця впадіння р. Горинь по правому і лівому березі протяжністю 400 метрів. Водойма с. Загороддя, Тернопільського району По гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 70 метрів по правому березі вверх проти течії р. Горинь. Водойма с. Озерна, Тернопільського району По гідроспоруді “Дамба” та 500 метрів вверх проти течії по правому березі. Водойма с. Козівка, Тернопільського району · По гідроспоруді “Дамба” по правому і лівому березі 200 метрів. · Від 750 метрів останнього домогосподарства с. Козівка по правому березі водойми на відрізку 100 метрів. Водойма смт. Микулинці, Тернопільського району По периметру водойми. Водойма с. Кам’янка, Тернопільського району По гідроспоруді “Дамба” та протяжністю 100 метрів в обидві сторони. Водойма с. Романівка, Теребовлянської ОТГ Тернопільського району По гідроспоруді “Дамба” та лівому березі протяжністю 300 метрів, правому березі протяжністю 200 метрів. Водойма Заводської ОТГ Чортківського району По гідроспоруді “Дамба” . Водойма “Біля інкубатора” м. Монастириська По лівому березі. Водойма “Підволочиська” Тернопільського району По периметру водойми. Водойма “Збручанська”, Тернопільського району По правому березі від мосту в с. Пеньківці до греблі с. Вочківці Хмельницької області та лівому березі від с. Пеньківці до с. Просівці Тернопільського району.