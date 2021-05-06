Вважаю передчасним та необґрунтованим пред’явлення підозри ветерану АТО за захист свого будинку, – Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на подію в Тернопільській області за участю ветерана АТО. Захищаючи будинок і мати, він смертельно поранив одного з п’яти п’яних нападників. Аваков озвучив свою думку про інцидент на сторінці в Facebook.

«Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень, – зазначив Арсен Аваков. – Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього».

Міністр внутрішніх справ наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення меж необхідної самооборони, – кожному гарантоване Законом. І додав, що слідство цього інциденту буде передане до Головного слідчого управління Нацполіції.

«Справа про вторгнення на територію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту – на особисте зобов’язання, – зазначив Арсен Аваков, додавши, що «слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним».

ДОВІДКОВО: стаття 36, пункт 5, Кримінального кодексу України:

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.