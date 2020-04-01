Чи існує альтернатива гастроскопії (ФГДС) або колоноскопії (ФКС)?

Відразу відповімо на це питання – ні.

Повноцінно замінити ці класичні ендоскопічні дослідження поки, на жаль, не під силу іншим діагностичним методам.

Зараз пояснимо чому.

Під час ендоскопії за допомогою гнучкого зонда – ендоскопа, на кінці якого знаходиться відеокамера, лікар детально вивчає стан слизової оболонки стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки при ФГДС і товстого кишечника при ФКС.

Слизова оболонка цих органів має безліч складок, всередині яких можуть ховатися поліпи або інші новоутворення. За допомогою ендоскопа лікар під час дослідження закачує всередину повітря, який розпрямляє складки слизової і роздуває петлі кишечника. Це необхідно, щоб максимально докладно оглянути їх стан.

Так само за допомогою ендоскопа лікар може зробити забір матеріалу на біопсію, якщо в ході дослідження щось виявить, а в деяких випадках навіть відразу провести видалення.

Сучасні апарати експертного класу мають режими перегляду, які підсвічують онкологічні клітини, дозволяючи виявити злоякісні процеси на настільки ранніх стадіях, які не виявить жодна інша діагностика.

Але, незважаючи на всі ці переваги, багато пацієнтів негативно налаштовані до цих досліджень через дискомфорт і деяку хворобливість під час цих процедур. І якщо лікар призначає ФГДС або ФКС (а іноді обидва дослідження відразу), деякі пацієнти починають самостійно шукати альтернативу.

Але ні рентген з барієм, ні КТ або капсульна ендоскопія не здатні замінити візуальний огляд при колоноскопії і гастроскопії. Щоб уникнути неприємних відчуттів під час їх проведення, необхідно дотримуватися всіх рекомендацій лікаря по підготовці до цих досліджень. Також ці дослідження можна виконати під медичним сном (седацією), що дозволить уникнути всі неприємні моменти під час процедур.

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