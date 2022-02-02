AirPods 2: обзор и опыт использования спустя 1 год

Компания Apple первой научилась делать качественные TWS-наушники. Фактически, она сама организовала этот рынок и сумела очень плотно на нем обосноваться, хотя конкуренты очень стараются ее выбить.

AirPods 2 как раз стали теми наушниками, которые помогли купертиновцам заполучить свое звание гегемона. Это вторая версия, выполненная в том самом форм-факторе, так полюбившимся всем еще в 2012 году.

Около года назад у меня возникла необходимость купить новые беспроводные наушники на каждый день. На Про-линейку я даже не засматривался, потому что они вакуумные. В итоге, я уже год пользуюсь AirPods 2 и хочу рассказать о собственном опыте.

Источник: iLounge.ua

Насколько удобно пользоваться AirPods 2

Если у вас когда-то были первые AirPods или проводные яблочные наушники и они вам нравились, то AirPods 2 не вызовут непонимания. По форме они вообще не изменились. Дальше будет небольшая информация для тех, у кого вышеобозначенных наушников не было.

AirPods 2 — это классические наушники-вкладыши. Они подходят максимальному количеству людей, поэтому такой популярностью и пользуются. Только учтите, что все-таки бывают люди, у которых эти наушники вываливаются. Так как у них нет какого-то крепления, наушник можно просто потерять. В идеале, стоит попробовать их перед покупкой.

Хранятся AirPods 2 в небольшом кейсе. Он открывается вертикально, а небольшие размеры позволяют хранить все устройство в небольшом кармане джинсов. Заряжать его можно через встроенных порт Lightning или беспроводную зарядку. Мне это удобно, потому что дома есть беспроводные площадки, а если нужно куда-то далеко ехать, то зарядка по проводу дает возможность не остаться без музыки.

Официально у AirPods 2 нет влагозащиты. Это значит, что по документам это не лучшее устройство для спортсменов. Нечасто, но я стараюсь заниматься спортом. Я не рекомендую так делать! Только скажу, что занимаюсь в наушниках. За год они не сломались. В емкости с водой их не ронял и вам не советую.

Какие функции есть у AirPods 2

Если бы наушники от Apple умели только воспроизводить музыку, это были бы не наушники от Apple. Не смотря на то, что сейчас это не самая «умная» модель, но у AirPods 2 есть несколько интересных дополнительных функций:

Чип H1 — это не сама функция, но этот процессор позволяет использовать родное приложение для iOS «Findmy». Можно легко найти брошенные в квартире наушники. Реакция на постукивание — наушники AirPods 2 умеют выполнять несколько команд. Весь список можно найти в настройках, но у меня стоят переключение треков и ответ на звонок. Запускается команда через двойное постукивание. Вызов голосового помощника — это второе поколение яблочных наушников и тут добавили поддержку голосовой команды «Привет, Siri». Хоть Сири и не самый умный ассистент, базовые вещи я прошу сделать ее часто. Остановка воспроизведения — когда я достаю наушник из уха, воспроизведение любых звуков, кроме звонка, останавливается. Если вернуть наушник в ухо, воспроизведение продолжится с места остановки.

Беспроводную зарядку я отдельной «функцией» не считаю, поэтому тут о ней ничего не сказал. Что касается автономности, то AirPods 2 хватает на 4 часа автономной работы. С подзарядкой от кейса, наушниками можно пользоваться до 24 часов.

По собственному опыту скажу, что редко сталкиваюсь с полной разрядкой аккумулятора. Скорее всего, за год он физически деградировал, но пока я этого не ощущаю. В моем использовании, одной зарядки раз в 3-4 дня хватает, но я не целыми днями сижу в AirPods 2.

Стоит ли покупать AirPods 2 в 2022 году?

Тут нужно понимать, что вам нужно получить от наушников. Если просто нужен хороший гаджет для воспроизведения музыки, подкастов и телефонных звонков, то AirPods 2 — отличная покупка.

Также они хорошо подойдут пользователям техники Apple. Только яблочные «уши» получают самую плотную интеграцию с операционными системами. Кстати, владельцам Android-устройств не стоит надеяться на получение чего-то особенного от AirPods 2. Они разрабатывались как in-house устройство и не лучшим образом показывают себя в других экосистемах.

Если хочется быть на острие технологий, тоже лучше посмотреть другие наушники Apple. Там есть модели с большим функционалом, но и с более высоким ценником. AirPods 2 подойдут тем, кому не нужны все эти улучшения, а нужны хорошие наушники на каждый день.