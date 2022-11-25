Чим лікувати алергію у дорослих?

Прояви алергічної реакції можуть бути різноманітними – від кропив’янки й сльозотечі до розладів шлунку й задишки. Ігнорувати таку симптоматику вкрай небезпечно, адже посилення алергії в деяких випадках може призвести до смерті. Саме тому людям, схильним до алергічних реакцій, слід завжди мати при собі спеціальні ліки.

Антигістамінні препарати – різновиди й особливості



Головні ліки для усунення проявів алергії – антигістамінні. Препарати цієї групи зупиняють в організму синтез гістаміну – речовини, яка, власне, й спричинює специфічну реакцію тіла на алерген.

Антигістамінні засоби бувають 3 поколінь:

● перше – ефективні, коли потрібно швидко зняти алергічні прояви, проте їхня дія короткочасна, не годяться для лікування курсом, протипоказані вагітним (супрастин, тавегіл, димедрол, діазолін);

● друге – на відміну від першого покоління не викликають сонливість, у більшості випадків достатньо приймати по 1 таблетці в день (лоратадин, цетиризин, ебастин);

● третє – крім антигістамінного ефекту, мають протизапальну дію і частково симптоматичну, можна приймати курсами (дезлоратадин, фексофенадин).

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Які ще ліки можуть знадобитися при алергії

Крім засобів, які безпосередньо усувають прояви алергічної реакції, також можуть знадобитися препарати для симптоматичного лікування. Які саме – залежить від специфіки прояву алергії. Вони підсилюють ефективність протиалергійних засобів і допомагають швидше та ефективніше усувати свербіж, кон’юнктивіт, бронхо-легеневі ускладнення, нежить.

Для симптоматичного лікування шкірних алергічних реакцій зазвичай використовують засоби для зовнішнього застосування. Найчастіше це креми, мазі та розчини на основі кортикостероїдів. Проти нежитю – каплі та спреї з флутиказоном, фенилефрином, хлорфенаміном тощо. Для зняття алергічного кашлю можуть застосовуватися інгаляції з беклометазоном, флунизолідом.

Ліки з протиалергійною дією нових поколінь здебільшого безпечні для домашнього використання. Проте перш ніж приймати будь-який з препаратів, слід обов’язково порадитися з лікарем.