Тернопільщина налагоджує співпрацю з Канадою

Україна має безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко за підсумками бізнес-конференції Rebuild Ukraine, що відбулася у Канаді.

Одним із питань, які зараз широко обговорюються, є відбудова країни. На відновлення України очікується виділення суми орієнтовно в понад $ 800 млрд, пояснив Михайло Головко.

– Серед пріоритетних тем, які обговорювалися під час бізнес-конференції Rebuild Ukraine (Торонто, Канада) – можливості, які отримають українські громади після нашої перемоги, а також шляхи економічного співробітництва між країнами. Саме тому під час конференції від імені Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування “Ради Тернопільщини” підписав Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Канадсько-українською торговою палатою. Метою якого є формування привабливого іміджу України, зокрема Тернопільської області, серед бізнес-спільноти в Канаді, а також створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в громади нашого краю! – наголосив Михайло Головко.