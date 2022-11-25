20:51 | 25.11.2022
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Тернопільщина налагоджує співпрацю з Канадою

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Україна має безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів.
 
На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко за підсумками бізнес-конференції Rebuild Ukraine, що відбулася у Канаді.
 
Одним із питань, які зараз широко обговорюються, є відбудова країни. На відновлення України очікується виділення суми орієнтовно в понад $ 800 млрд, пояснив Михайло Головко.
 
– Серед пріоритетних тем, які обговорювалися під час бізнес-конференції Rebuild Ukraine (Торонто, Канада) – можливості, які отримають українські громади після нашої перемоги,  а також шляхи економічного співробітництва між країнами. Саме тому під час конференції від імені Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування “Ради Тернопільщини” підписав Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з Канадсько-українською торговою палатою. Метою якого  є формування привабливого іміджу України, зокрема Тернопільської області, серед бізнес-спільноти в Канаді, а також створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в громади нашого краю! наголосив Михайло Головко.

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