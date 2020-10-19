Чим небезпечний геморой?

Постійно сидяча робота (в офісі, водієм, касиром, оператором в колл-центрі) загрожує появою геморою.

Ігнорувати його непотрібно, оскільки згодом з’являються незворотні наслідки, які не тільки заважають нормально жити, а й порушують функціонування організму в цілому. Масштаби шокують, але в суспільстві, на жаль, не прийнято обговорювати цю тему.

Геморой – це венозна хвороба, що супроводжується регулярними кровотечами.

Що буде, якщо не лікувати геморой?

Якщо вчасно не вилікувати геморой, він може викликати ряд небезпечних ускладнень:

перерости в онкологію;

розвинутися в тромбоз;

набути хронічної форми;

через часті кровотечі можливе занесення інфекції;

викликати гнійне запалення прямої кишки;

можуть з’явитись свищі в прямій кишці;

у людини стабільне погане самопочуття, хронічна втома і дискомфорт.

Дане захворювання має властивість прогресувати, тому не варто чекати коли геморой самостійно зникне! Цього не станеться.

На сьогоднішній день, в медицині є цілий ряд ефективних методик лікування геморою.

У Медичному Центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» приймають досвідчені лікарі-проктологи, які підберуть найефективніше лікування відповідно до особливостей організму пацієнта.

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