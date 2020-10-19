Чим небезпечний геморой?
Постійно сидяча робота (в офісі, водієм, касиром, оператором в колл-центрі) загрожує появою геморою.
Ігнорувати його непотрібно, оскільки згодом з’являються незворотні наслідки, які не тільки заважають нормально жити, а й порушують функціонування організму в цілому. Масштаби шокують, але в суспільстві, на жаль, не прийнято обговорювати цю тему.
Геморой – це венозна хвороба, що супроводжується регулярними кровотечами.
Що буде, якщо не лікувати геморой?
Якщо вчасно не вилікувати геморой, він може викликати ряд небезпечних ускладнень:
- перерости в онкологію;
- розвинутися в тромбоз;
- набути хронічної форми;
- через часті кровотечі можливе занесення інфекції;
- викликати гнійне запалення прямої кишки;
- можуть з’явитись свищі в прямій кишці;
- у людини стабільне погане самопочуття, хронічна втома і дискомфорт.
Дане захворювання має властивість прогресувати, тому не варто чекати коли геморой самостійно зникне! Цього не станеться.
На сьогоднішній день, в медицині є цілий ряд ефективних методик лікування геморою.
У Медичному Центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» приймають досвідчені лікарі-проктологи, які підберуть найефективніше лікування відповідно до особливостей організму пацієнта.
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