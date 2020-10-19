Одразу кілька бригад “швидкої” надавали допомогу цілій сім’ї у Тернополі

17 жовтня кілька бригад швидкої допомоги о 22.04 виїжджали на вул. Петриківську, де надавали допомогу цілій сім’ї, яка постраждала від витоку чадного газу.

У будинку, де працював газовий котел, раптово стали почуватися погано усі мешканці. Вони відчули запаморочення, загальну слабкість, головний біль, нудоту й викликали швидку. Медики швидкої діагностували гостре отруєння чадним газом. Двох дітей віком 3 та 10 років шпиталізовано в обласну дитячу лікарню, двох дорослих – в університетську. Інших потерпілих, після наданої допомоги, залишено на місці події.

М. ДЖУС, генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини