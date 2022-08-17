Чим відрізняється харчовий спирт від медичного

Харчовий та медичний – майже ідентичні різновиди спирту. Основна відмінність у ступені обробки. У медичного вона не така ретельна, що робить рідину небезпечною для вживання.

Як виготовляють медичний та етиловий спирт

Харчовий спирт отримують з суміші зернових: пшениці, жита, вівса з домішками картоплі. Спирт виготовляють промисловим методом у ректифікаційній колоні. Тому навіть у нефільтрованому вигляді заводський спирт вищий за якістю, ніж отриманий кустарним методом.

Попри це в Україні всі спирти додатково проходять фільтрацію. Відфільтрований харчовий спирт використовують для виробництва алкогольних напоїв: лікеру, вина, наливок. Його міцність сягає 96,3%.

Медичний розчин виготовляють шляхом додавання очищеної води до етилового спирту. Він є основою для виробництва різних ліків. Вміст етанолу у медичному спирті може різнитися – 95, 90, 70 або 40%. Щоб зменшити концентрацію етанолу, спирт розводять водою.

Різновиди харчового спирту

Придатний для споживання людиною спирт також поділяється на різні сорти, залежно від складу сусла, а саме:

екстра – використовується для виготовлення слабоалкогольних напоїв, найпоширеніший варіант на ринку;

люкс – у його складі зернова сировина з домішками картоплі. Готовий продукт проходить ретельну фільтрацію й стає основою для виготовлення горілки;

альфа – має найвищий ступінь очищення, в його складі – пшениця та жито;

пшенична сльоза – унікальний український спирт найвищої якості, виготовлений виключно з пшениці вищого ґатунку.

Чому вартість медичного спирту вища за ціну харчового

Це пов’язано з дорожнечею процесу сертифікації медичних засобів, а також через податкове навантаження. Харчовий спирт не обкладається акцизом, тому його ціна нижча за аптечний препарат.