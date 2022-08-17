23 серпня у Тернополі відбудеться забіг у вишиванках

23 серпня з нагоди відзначення Дня Державного прапора та Дня Незалежності України на набережній Тернопільського ставу (біля пристані) відбудеться символічний пробіг у вишиванках. Початок о 19:00 год.

Реєстрація учасників спортивного заходу розпочнеться о 18:30 год.

До участі у пробігу, дистанцією п’ять кілометрів, запрошуємо усіх охочих тернополян та гостей нашого міста без вікових обмежень. Основна умова – бути одягнутим у вишиванку або мати при собі патріотичну символіку, прапор тощо. Участь у пробігу безкоштовна.

Учасники заходу отримають ексклюзивні брендовані фінішні медалі, смаколики та позитивний настрій.

Попередня реєстрація обов’язкова за посиланням.

Організатори спортивного дійства: управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, Федерація легкої атлетики Тернопільської області.