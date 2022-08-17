У Тернополі продавали місця на Микулинецькому кладовищі

Вимагав та отримав 65 тис грн за місце для поховання на кладовищі – підозрюють працівника ритуальної служби у Тернополі

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру працівнику ритуальної служби, який у змові з іншими особами цього комунального підприємства вимагав та отримав 65 тис грн за місце для поховання на земельній ділянці Микулинецького кладовища у м. Тернопіль (ч. 3 ст.368 КК України).

За даними слідства, чоловік вимагав від тернополянки 65 тис грн за місце для поховання її родича на кладовищі по вул. Микулинецька, 29. При одержанні грошей його затримали правоохоронці. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Злочин викрито спільно зі слідчими ГУНП в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.