291 новий випадок коронавірусу зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 листопада

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

Також за останню добу

За весь час пандемії в Тернопільській області

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6529 (5072 одужало, 74 летальних, 1383 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1225 (937 одужало, 9 летальних, 279 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1202 (991 одужало, 18 летальних, 193 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1031 (928 одужало, 17 летальних, 86 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1223 (921 одужало, 19 летальних, 283 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1152 (969 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 159 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1136 (932 одужало, 14 летальних, 190 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 579 (513 одужало, 8 летальних, 58 продовжують хворіти);

– Козівський район – 706 (570 одужало, 5 летальних, 131 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1454 (1242 одужало, 24 летальних, 188 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 613 (501 одужало, 2 летальних, 110 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1008 (846 одужало, 20 летальних, 142 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 931 (650 одужало, 7 летальних, 274 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 362 (296 одужало, 3 летальних, 63 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1013 (851 одужало, 25 летальних, 137 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2041 (1500 одужало, 21 летальних, 520 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1835 (1358 одужало, 25 летальних, 452 продовжують хворіти);

– Шумський район – 803 (546 одужало, 18 летальних, 239 продовжують хворіти);