291 новий випадок коронавірусу зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 листопада
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”
Також за останню добу
летальних випадків – 4 (жінка 86 р. Тернопільський район с. Козівка, чоловік 67 р. м. Чортків, жінка 80 р. м. Тернопіль, чоловік 81 р. Монастириський район сел. Коропець).
одужало – 209 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1032
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 24843 особи;
одужало – 19623 особи;
летальних випадків – 334 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 6529 (5072 одужало, 74 летальних, 1383 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1225 (937 одужало, 9 летальних, 279 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1202 (991 одужало, 18 летальних, 193 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1031 (928 одужало, 17 летальних, 86 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1223 (921 одужало, 19 летальних, 283 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1152 (969 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 159 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1136 (932 одужало, 14 летальних, 190 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 579 (513 одужало, 8 летальних, 58 продовжують хворіти);
– Козівський район – 706 (570 одужало, 5 летальних, 131 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1454 (1242 одужало, 24 летальних, 188 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 613 (501 одужало, 2 летальних, 110 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1008 (846 одужало, 20 летальних, 142 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 931 (650 одужало, 7 летальних, 274 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 362 (296 одужало, 3 летальних, 63 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1013 (851 одужало, 25 летальних, 137 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2041 (1500 одужало, 21 летальних, 520 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 1835 (1358 одужало, 25 летальних, 452 продовжують хворіти);
– Шумський район – 803 (546 одужало, 18 летальних, 239 продовжують хворіти);
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (92 особи)
Бережанський район (28 осіб):
• м. Бережани – 18
• с. Демня – 1
• с. Поточани – 1
• с. Котів – 1
• с. Баранівка – 1
• с. Божиків – 1
• с. Куряни – 2
• с. Лапшин – 1
• с. Шибалин – 1
• с. Надрічне – 1
Борщівський район (17 осіб):
• смт Скала-Подільська – 4
• с. Нивра – 1
• с. Пилатківці – 1
• с. Лосяч – 5
• с. Цигани – 1
• с. Гуштин – 2
• с. Гермаківка – 1
• с. Бурдяківці – 1
• с. Збручанське – 1
Бучацький район (4 особи):
• с. Бучач – 2
• с. Сороки– 1
• с. Пишківці – 1
Гусятинський район (28 осіб):
• смт Гусятин – 5
• м. Копичинці – 6
• м. Хоростків – 3
• с. Личківці – 2
• с. Оришківці – 1
• с. Красне – 1
• с. Товсте – 1
• с. Котівка – 2
• с. Старий Нижбірок – 1
• с. Крогулець – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Гадинківці – 2
• с. Суходіл – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 1
• смт Товсте – 1
• с. Поділля – 1
• с. Дзвиняч – 1
• с. Лисичники – 1
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (11 осіб):
• м. Збараж – 6
• смт Вишнівець – 2
• с. Базаринці – 1
• с. Кобилля – 1
• с. Чорний Ліс – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 3
Кременецький район (14 осіб):
• м. Кременець – 5
• м. Почаїв – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Сапанів – 2
• с. Бонівка – 1
• с. Іква – 1
• с. Валігури – 1
• с. Млинівці – 1
️Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Юськівці – 1
• с. Карначівка – 1
️Монастириський район (4 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Олеша – 1
• с. Діброва – 2
Підволочиський район (14 осіб):
• смт Підволочиськ – 5
• м. Скалат – 2
• с. Оріховець – 2
• с. Клебанівка – 1
• с. Терпилівка – 1
• с. Зарубинці – 2
• с. Климківці – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• с. Сільце – 1
• с. Галич – 1
• с. Голгоча – 1
• с. Мужилів – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Підгайчики – 1
• с. Різдвяни – 1
Тернопільський район (26 осіб):
• смт Велика Березовиця – 1
• с. Великі Гаї – 7
• с. Петриків – 2
• с. Мишковичі – 1
• с. Настасів – 2
• с. Гаї-Гречинські – 2
• с. Байківці – 2
• с. Плотича – 1
• с. Великий Глибочок – 2
• с. Романівка – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Чистилів – 1
• с. Баворів – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Підгородне – 1
️Чортківський район (21 особа):
• м. Чортків – 8
• с. Ягільниця – 1
• с. Ридодуби – 1
• с. Угринь – 1
• с. Калинівщина – 1
• с. Біла – 1
• с. Росохач – 1
• с. Джурин – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Долина – 1
• смт Заводське – 1
• с. Колиндяни – 2
• с. Чорнокінецька Воля – 1
Шумський район (7 осіб):
• с. Сураж – 1
• с. Кути – 1
• с. Шумбар – 1
• с. Малі Дедеркали – 1
• с. Білобожниця – 1
• с. Вовківці – 1
• с. Вілія – 1