Де взяти гроші за реєстрацію з виводом на карту: свіжі пропозиції 2025

У пошуках швидкого способу отримати бездепозитний бонус варто звернути увагу на акції, що дають гроші за реєстрацію на карту. Ці програми приваблюють нових клієнтів, виплачуючи від кількох десятків до сотень гривень — і вивести їх можна відразу на вашу картку. Ми підготували повний гайд із описом найвигідніших акцій, алгоритмом дій і порадами, як не втратити частину доходу через податки та комісії.

Кого варто перевірити насамперед

Банки

Назва банку Бонус, ₴ Умови отримання Monobank 80 реєстрація за партнерським посиланням та верифікація через «Дію» PUMB 300 відкриття рахунку та перший платіж від 1 ₴ Sense Bank 120 активація карти та мінімум дві транзакції O.Bank 250 поповнення від 500 ₴ та покупка від 100 ₴ IZI Bank 100 оформлення карти з кешбеком

Фінтех-додатки

FreeCash — до $200 за виконання простих завдань і переглядів відео;

— до $200 за виконання простих завдань і переглядів відео; ySense — $5 відразу після підтвердження електронної пошти;

— $5 відразу після підтвердження електронної пошти; Swagbucks — $10 за заполнення профілю та перші активності.

Криптобіржі

Binance — $15 за KYC і депозит від $50;

— $15 за KYC і депозит від $50; KuCoin — $30 за реєстрацію з промокодом і мінімальну торгівлю;

— $30 за реєстрацію з промокодом і мінімальну торгівлю; Bybit — $10 після поповнення від $20.

Покрокова інструкція для швидкого отримання

Вибір програми. Знайдіть на Octobit повний список про гроші за реєстрацію з виводом на карту та оберіть кілька варіантів із різних категорій. Реєстрація через офіційне посилання. Лише такий спосіб гарантує нарахування бонусу. Верифікація. Підтвердіть особу через «Дію» або завантажте копії документів (для банків) чи пройдіть KYC (для бірж). Виконання мінімальних умов. Перший платіж, поповнення рахунку або мікрозавдання в додатку. Замовлення виведення. Оформіть переказ на гривневу картку та дочекайтеся надходження коштів (між 5 хвилинами та 24 годинами).

На що звернути увагу: податки й комісії

Податки. На бонуси банків стягують військовий збір 1,5 % та ПДФО 18 %. З 100 ₴ чистими ви отримаєте близько 80 ₴.

На бонуси банків стягують військовий збір 1,5 % та ПДФО 18 %. З 100 ₴ чистими ви отримаєте близько 80 ₴. Комісії. Перевірте тарифи вашого банку на міжбанківські перекази та конвертацію валют — вони можуть з’їдати до 1–2 % від суми.

Перевірте тарифи вашого банку на міжбанківські перекази та конвертацію валют — вони можуть з’їдати до 1–2 % від суми. Утримання сервісами. Деякі fintech-платформи та біржі самі відраховують податки та збір на етапі виплати.

Плюси та мінуси різних форм

Банківські акції Плюси: великі суми, чіткі правила, відсутність коливань курсу.

Мінуси: верифікація через «Дію» або візит до відділення; обов’язкові транзакції. Фінтех-додатки Плюси: прості умови, швидке зарахування;

Мінуси: обмежений ліміт винагороди, мікрозавдання. Криптобіржі Плюси: бонуси в доларах чи токенах, кешбек за торгівлю.

Мінуси: волатильність, необхідність конвертації та вищі мінімальні суми виведення.

Лайфхаки для максимального доходу

Реєструйтеся одночасно у кількох програмах різних категорій.

Використовуйте кілька банківських карток або акаунтів — багато акцій розраховані лише на нових користувачів.

Слідкуйте за акціями у святкові дні: бонуси часто збільшуються.

Зберігайте всю кореспонденцію з підтримкою та скріншоти на випадок технічних проблем.

FAQ

Чи можна обійти податок на бонус?

Ні, офіційні банки автоматично утримують військовий збір та ПДФО. У fintech-додатків можуть бути інші механізми, але вони не скасовують податки.

Скільки часу займає виведення?

Зазвичай миттєво або до кількох годин; зрідка — до доби через перевірку служби безпеки.

Чи варто комбінувати акції банків і бірж?

Так, такий підхід дозволяє збільшити загальний дохід і компенсувати можливі комісії.

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