Де взяти гроші за реєстрацію з виводом на карту: свіжі пропозиції 2025
У пошуках швидкого способу отримати бездепозитний бонус варто звернути увагу на акції, що дають гроші за реєстрацію на карту. Ці програми приваблюють нових клієнтів, виплачуючи від кількох десятків до сотень гривень — і вивести їх можна відразу на вашу картку. Ми підготували повний гайд із описом найвигідніших акцій, алгоритмом дій і порадами, як не втратити частину доходу через податки та комісії.
Кого варто перевірити насамперед
Банки
|
Назва банку
|
Бонус, ₴
|
Умови отримання
|
Monobank
|
80
|
реєстрація за партнерським посиланням та верифікація через «Дію»
|
PUMB
|
300
|
відкриття рахунку та перший платіж від 1 ₴
|
Sense Bank
|
120
|
активація карти та мінімум дві транзакції
|
O.Bank
|
250
|
поповнення від 500 ₴ та покупка від 100 ₴
|
IZI Bank
|
100
|
оформлення карти з кешбеком
Фінтех-додатки
- FreeCash — до $200 за виконання простих завдань і переглядів відео;
- ySense — $5 відразу після підтвердження електронної пошти;
- Swagbucks — $10 за заполнення профілю та перші активності.
Криптобіржі
- Binance — $15 за KYC і депозит від $50;
- KuCoin — $30 за реєстрацію з промокодом і мінімальну торгівлю;
- Bybit — $10 після поповнення від $20.
Покрокова інструкція для швидкого отримання
- Вибір програми. Знайдіть на Octobit повний список про гроші за реєстрацію з виводом на карту та оберіть кілька варіантів із різних категорій.
- Реєстрація через офіційне посилання. Лише такий спосіб гарантує нарахування бонусу.
- Верифікація. Підтвердіть особу через «Дію» або завантажте копії документів (для банків) чи пройдіть KYC (для бірж).
- Виконання мінімальних умов. Перший платіж, поповнення рахунку або мікрозавдання в додатку.
- Замовлення виведення. Оформіть переказ на гривневу картку та дочекайтеся надходження коштів (між 5 хвилинами та 24 годинами).
На що звернути увагу: податки й комісії
- Податки. На бонуси банків стягують військовий збір 1,5 % та ПДФО 18 %. З 100 ₴ чистими ви отримаєте близько 80 ₴.
- Комісії. Перевірте тарифи вашого банку на міжбанківські перекази та конвертацію валют — вони можуть з’їдати до 1–2 % від суми.
- Утримання сервісами. Деякі fintech-платформи та біржі самі відраховують податки та збір на етапі виплати.
Плюси та мінуси різних форм
- Банківські акції
- Плюси: великі суми, чіткі правила, відсутність коливань курсу.
- Мінуси: верифікація через «Дію» або візит до відділення; обов’язкові транзакції.
- Фінтех-додатки
- Плюси: прості умови, швидке зарахування;
- Мінуси: обмежений ліміт винагороди, мікрозавдання.
- Криптобіржі
- Плюси: бонуси в доларах чи токенах, кешбек за торгівлю.
- Мінуси: волатильність, необхідність конвертації та вищі мінімальні суми виведення.
Лайфхаки для максимального доходу
- Реєструйтеся одночасно у кількох програмах різних категорій.
- Використовуйте кілька банківських карток або акаунтів — багато акцій розраховані лише на нових користувачів.
- Слідкуйте за акціями у святкові дні: бонуси часто збільшуються.
- Зберігайте всю кореспонденцію з підтримкою та скріншоти на випадок технічних проблем.
FAQ
Чи можна обійти податок на бонус?
Ні, офіційні банки автоматично утримують військовий збір та ПДФО. У fintech-додатків можуть бути інші механізми, але вони не скасовують податки.
Скільки часу займає виведення?
Зазвичай миттєво або до кількох годин; зрідка — до доби через перевірку служби безпеки.
Чи варто комбінувати акції банків і бірж?
Так, такий підхід дозволяє збільшити загальний дохід і компенсувати можливі комісії.
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