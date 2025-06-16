Українське кіно в укритті: “Редакція” Бондарчука у “Na пошті”

Кіноперегляд у Тернополі: запрошуємо на фільм “Редакція”!

18 червня о 18:00 в укритті Креативного кластеру “Na пошті” (вул. Коперника, 4, Тернопіль) відбудеться перегляд комедійно-драматичної стрічки “Редакція” режисера Романа Бондарчука.

Фільм створено у міжнародній кооперації — спільне виробництво України, Німеччини, Чехії та Словаччини. Зйомки проходили на Херсонщині незадовго до початку повномасштабної війни.

Сюжет обертається навколо ідеаліста-дослідника Юрія, який несподівано стає журналістом і потрапляє у світ фейків, маніпуляцій і постправди. Тим часом кандидат у мери міста веде виборчу кампанію… перебуваючи в комі.

Гостра сатира, актуальні теми та несподівані повороти — усе це у “Редакції”.

У ролях: Дмитро Багненко, Жанна Озірна, Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук.

🎬 Вхід вільний. Чекаємо на вас!