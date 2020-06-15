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Новини Тернополя 

Ще 4, 67 га комунальної землі на вул Поліській, 20 кудись зникло?

Irena 0 Views Прокоментуй!
Як так буває, запитаєте ви?
 
ТОВ “Тервікнопласт” на підставі рішення ТМР від 06.09.2019 №7/38/94 отримав дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 4,6708 га.
 
Згідно Проекту було сфлормовано 3 земельних ділянки
площею 2,6652га (кад.номер 6110100000:03:003:0045), площею 1,4474га (кад.номер 6110100000:03:003:0057), площею 0,5582га (кад.номер 6110100000:03:002:0044) для обслуговування виробничо-складського приміщення та виробничого цеху зі складськими та адміністративними приміщеннями за адресою вул. Поліська,20.
 
Після складених за моєю скаргою до Держгеокадастру як контролюючого органу актів перевірки, що підтвердили НЕЗАКОННІСТЬ передачі в оренду, а не ПРОДАЖУ вільних ділянок, справу передали в прокуратуру, щоб винні в порушенні законодавства понесли заслуженене покарання. Але, дивним чином дані ділянки з кадастрової карти зникли)
 
Друзі в міській раді підказали, що, швидше за все, відбулось об’єднання кількох ділянок в одну чи перерозподіл площ, відповідно до змін на кадастровій карті відбулись зміни кадастрових номерів.
 
Підозрюю, в прокуратурі через це справа “ляже”.
От і маємо поповнення бюжету міста через продаж землі на аукціонах. Чогось думаю, що той, хто краде, але щось робить, вкрав вже більше, ніж зробив.
 
Громадська активістка Юлія Мамчак (Yulya Mamchak)

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