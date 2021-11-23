ДГУ Cummins Power – резервування міських лікарень в Харкові
Житлові будинки, офісні приміщення та державні установи гостро потребують альтернативних джерел електроенергії, в разі аварійної ситуації на лінії чи планового відключення. Таким джерелом являються електрогенератори, вони надійні та прості в застосуванні. В залежності від потреб, можливо встановити станцію будь-якої потужності.
Пріоритетність застосування дизель-генераторів
Міські лікарні за номером 17 та 18 в Харкові належать до сучасних медичних закладів. Вони мають високе технічне оснащення і кваліфікованих фахівців. Завдяки тому, що в палатах знаходиться новітнє обладнання, пацієнти швидше одужують, мають ефективне лікування.
Безперебійну роботу лікарняної апаратури, наприклад, діагностичних установок, чи пристрою для штучної вентиляції легень, забезпечують дизель-генератори. Найвищий ступінь пріоритетності застосування належить саме лікарням, де знаходяться важкі хворі, та розташовані реанімаційні відділення.
По запиту медичних установ №17 та 18, було встановлено дизель-генератори, що забезпечують надійне і безперебійне постачання електроенергії. Їх підібрали та запустили в експлуатацію фахівці компанії “Далгакиран компресор Україна” разом зі своїми партнерами.
Важливі характеристики дизельних генераторів, що працюють в лікарнях
Дані станції мають наступні провідні якості:
- Постійна потужність становить – 240 кВт, резервна – 264.
- Оснащені спеціальними регуляторами частоти.
- Мають потужні дизельні двигуни, об’ємом 8,8 л.
- Відповідність європейським стандартам за безпечністю та рівнем шуму.
- Мають системи автоматичного вводу резерву.
Такі характеристики дозволяють обслуговувати повністю міську лікарню, забезпечувати всі потреби. В разі аварійного відключення основної мережі, дизельний генератор автоматично переходить в режим активного постачання електрики.
Обладнання в лікарні дуже чутливе до перепадів напруги, тому потрібні спеціальні станції електро-постачання, що переходять в активний режим делікатно, з дотриманням певних норм. Тепер дві лікарні можуть безперебійно працювати та рятувати життя наших рідних і близьких. Все завдяки оперативній роботі і можливості швидкого реагування від фахівців компанії “Далгакиран компресор Україна”. Філії якої розташовані на території великих міст, та мають найбільший автопарк для сервісного обслуговування.