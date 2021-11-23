ДГУ Cummins Power – резервування міських лікарень в Харкові

Житлові будинки, офісні приміщення та державні установи гостро потребують альтернативних джерел електроенергії, в разі аварійної ситуації на лінії чи планового відключення. Таким джерелом являються електрогенератори, вони надійні та прості в застосуванні. В залежності від потреб, можливо встановити станцію будь-якої потужності.

Пріоритетність застосування дизель-генераторів

Міські лікарні за номером 17 та 18 в Харкові належать до сучасних медичних закладів. Вони мають високе технічне оснащення і кваліфікованих фахівців. Завдяки тому, що в палатах знаходиться новітнє обладнання, пацієнти швидше одужують, мають ефективне лікування.

Безперебійну роботу лікарняної апаратури, наприклад, діагностичних установок, чи пристрою для штучної вентиляції легень, забезпечують дизель-генератори. Найвищий ступінь пріоритетності застосування належить саме лікарням, де знаходяться важкі хворі, та розташовані реанімаційні відділення.

По запиту медичних установ №17 та 18, було встановлено дизель-генератори, що забезпечують надійне і безперебійне постачання електроенергії. Їх підібрали та запустили в експлуатацію фахівці компанії “Далгакиран компресор Україна” разом зі своїми партнерами.

Важливі характеристики дизельних генераторів, що працюють в лікарнях

Дані станції мають наступні провідні якості:

Постійна потужність становить – 240 кВт, резервна – 264.

Оснащені спеціальними регуляторами частоти.

Мають потужні дизельні двигуни, об’ємом 8,8 л.

Відповідність європейським стандартам за безпечністю та рівнем шуму.

Мають системи автоматичного вводу резерву.

Такі характеристики дозволяють обслуговувати повністю міську лікарню, забезпечувати всі потреби. В разі аварійного відключення основної мережі, дизельний генератор автоматично переходить в режим активного постачання електрики.

Обладнання в лікарні дуже чутливе до перепадів напруги, тому потрібні спеціальні станції електро-постачання, що переходять в активний режим делікатно, з дотриманням певних норм. Тепер дві лікарні можуть безперебійно працювати та рятувати життя наших рідних і близьких. Все завдяки оперативній роботі і можливості швидкого реагування від фахівців компанії “Далгакиран компресор Україна”. Філії якої розташовані на території великих міст, та мають найбільший автопарк для сервісного обслуговування.