На Тернопільщині через самовільно замальовану дорожню розмітку загинула людина

Нещодавно поблизу тернопільського аеропорту біля Смиківців трапилася ДТП з потерпілими. Зіткнулися вантажівка «ДАФ» і легківка «Volkswagen». Пасажир останньої загинув на місці події. Водія і ще одного пасажира легковика забрали до лікарні.