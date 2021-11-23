13:25 | 23.11.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині через самовільно замальовану дорожню розмітку загинула людина

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Нещодавно поблизу тернопільського аеропорту  біля Смиківців трапилася ДТП з потерпілими. Зіткнулися вантажівка «ДАФ» і легківка «Volkswagen». Пасажир останньої загинув на місці події. Водія і ще одного пасажира легковика забрали до лікарні.

Однією з імовірних причин дорожньо-транспортної пригоди є внесення неправомірних змін у дорожню розмітку. На фото вище можна побачити сліди чорної фарби на дорожній розмітці 1.3 (подвійній суцільній лінії), – повідомляють у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області.

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